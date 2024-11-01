康妮襲台｜風勢超強勁！詭異粉紅色球深夜滾動　吸引6萬網民轉發

康妮颱風（台譯康芮）襲台造成3死500傷的災情，台灣中央氣象署也指出，康妮最大風速半徑達到320公里，是1996年賀伯颱風以來的最大規模風暴。



許多網民也分享康妮襲台時的超強陣風，其中有一段有趣的景象引發網民關注，是一名網民捕捉到路上正在吹狂風時，一顆莫名粉紅色的球在路上飄搖，從遠處一路靠近，讓該網友超級傻眼表示：「這是什麼...」，有網民認為應該是強風吹落攤販上裝飾的粉紅色氣球。



有一顆粉紅的的氣球在路邊遊蕩。（threads）

有一顆粉紅的的氣球在路邊遊蕩。（threads）

有一顆粉紅的的氣球在路邊遊蕩。（threads）

有一顆粉紅的的氣球在路邊遊蕩。（threads）

該貼文吸引超過6萬人按讚，有網民表示：「對不起我真的笑出來了」、「本次颱風最荒唐的場景沒有之一」、「到底是什麼東西從哪冒出來的啦！」、「這個球碰到路口還會見速慢行，真遵守交通規則」。

康妮襲台，造成至少3人死亡，超過500人受傷。南投一名泰國籍女工被倒塌樹木擊中，傷重不治。新北市一名男子在修理鐵皮屋頂時，懷疑不敵強風失足跌落地面死亡。另外，台北一名47歲男子外出幫母親和妹妹買晚餐，遭到倒塌的電線桿擊中死亡，母親含淚悲痛認屍。

11月1日凌晨2時康妮已經轉為輕颱，台灣在上午8時30分脫離康芮颱風暴風圈，台灣中央氣象署也同步針對本島解除陸上颱風警報，不過有政大的學生分享今日返回學校上課，突然有水噴出來。亦有網民分享路樹壓倒車輛的驚悚畫面。

CNN報道，康芮31日下午從台東沿岸登陸，根據聯合颱風警報中心（JTWC）數據，風速接近時速200公里，相當於3級颶風。

10月底強烈颱風引發國際關注

路透社報道，台灣半導體製造公司台積電面對康芮的來襲，已在所有工廠和建設工地啟動例行對應的颱風的準備程序。該公司在一封電子郵件聲明中說：「我們預計康芮颱風對營運不會有重大影響。」

BBC報道稱，如此大的颱風，在一年之中這麼晚的時間到來，實屬罕見。根據台灣氣象局說法，台灣颱風季節正常落在7月至9月，並引述一名花蓮民眾說法稱，自己70歲了還沒看過這麼晚來的颱風。

台媒引述海洋科學家說法稱，自7月以來，全球海平面溫度接近歷史新高，代表可以供給風暴的能量也增加。

康妮襲台｜3死超500人傷 孝順仔幫家人買晚餐遭倒塌電線壓頭身亡