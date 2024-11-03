秋颱｜熱帶風暴命名「銀杏」　周五移至本港以東1000公里

天文台於周一（11月4日）清晨指出，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，並命名為銀杏，料在未來數日逐漸增強，並移向呂宋海峽以東一帶，但隨後路徑和發展存在變數。根據天文台發放的預測移動路徑圖，料該熱帶氣旋本周五（8日）晚上8時移至呂宋海峽、香港以東約1,000公里，屆時級別升級為颱風，並在周六（9日）影響香港400公里。



綜觀日本、韓國及台灣氣象機構都只預測該熱帶氣旋至本周五晚上8時位置，與天文台的預測相若，集結在本港1,000公里以外。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦預測顯示，該熱帶氣旋會在呂宋海峽止步，下周初減弱並消散；人工智能天氣預測模式「盤古」則料其會與另一個熱帶氣旋產生相互作用「藤原效應」，不會進入南中國海，會在呂宋海峽附近消散；人工智能天氣預測模式「伏羲」則料其會稍觸及本港800公里警戒範圍，但會被南下的東北季候風抽乾，本周末即消散。



位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，開始有較成形組織。（Tropical Tidbits圖片)

▼10月26日 3號風球下遊客尖沙咀海旁打卡▼



+ 6

天文台11月3日晚上發放西北太平洋熱帶低氣壓的預測移動路徑圖。(天文台圖片)

天文台11月4日清晨發放熱帶風暴「銀杏」的預測移動路徑圖。(天文台圖片)

天文台預測周三晚增強為颱風

天文台表示，在周一（4日）清晨5時，銀杏集結在馬尼拉之東南偏東約1,510公里，預料向西北移動，時速約30公里，移向呂宋海峽以東一帶。

預測移動路徑圖顯示，天文台預測該熱帶低氣壓周一（4日）及周二（5日）會向西北移動，並增強為熱帶風暴，再升級強烈熱帶風暴，到周三（6日）晚上增強為颱風，中心附近最高持續風速為每小時120公里，其後移動減慢，並改向西進入逼近呂宋海峽。路徑圖暫只顯示至本周六（9日）凌晨2時位置，中心附近最高持續風速達至每小時140公里。

天文台11月3日晚上發放西北太平洋熱帶低氣壓的預測位置及強度。(天文台圖片)

熱帶氣旋路徑概率預報顯示香港位於1%至10%機率「邊皮」

該熱帶氣旋會否進入本港800公里警戒範圍？天文台今晚發表的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，料在周五後，該熱帶氣旋30%至40%會進入南中國海中北部，即本港警戒範圍，其後再向西移動的機率為20%至30%；不過預測也有20%至30%在呂宋海峽轉向東北移動。至於移至本港的可能性，則屬1%至10%的機率「邊皮」，即機率近乎零。

熱帶氣旋路徑概率預報顯示，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋，有30%以上機率進入南海中北部。(天文台圖片)

▼10月26日 3號風球下石澳泳灘捲起大浪▼



+ 23

日本氣象廳、台灣中央氣象署、 韓國氣象廳的預測與天文台相若，都預測該熱帶氣旋本周五晚移至台灣與菲律寶之間的呂宋海峽，位於香港以東約1,000公里或更遠，並料只屬強烈熱帶風暴。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月3日閶上預測熱帶氣旋不入南海▼



+ 4

▼人工智能天氣預測模式「盤古」11月3日晚上預測熱帶氣旋在呂宋海峽消散▼



+ 3

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」11月3日晚上預測熱帶氣旋在南海東側消散▼



+ 1

天文台預測一股東北季候風會在周一繼續影響華南，而一道雲帶會覆蓋沿岸地區。預料乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南沿岸，該區風勢頗大，周二（5日)至周四（7日)吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級，隨後兩三日天色大致良好，早上稍涼，市區氣溫跌至最低攝氏22度。