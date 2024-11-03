秋颱｜天文台：菲律賓以東有低壓區增強　日韓台發預測移動路徑圖

踏入11月風季仍未結束，天文台今日（3日）指出，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來數天逐漸增強，並移向呂宋海峽以東一帶，但隨後路徑和發展存在變數。內地中央氣象台今日也指出，西北太平洋將有個颱風生成，並可能在本月上旬中後期影響東囊沿岸等地。



日本、台灣及韓國已發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，暫料至本周五（8日）將移至台灣與菲律寶以東海域，其時為強烈熱帶風暴。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預測模式、以及人工智能天氣預測模式「盤古」和「伏羲」的預測結果均顯示，該熱帶氣旋下周進入南中國海中北部，但會遇上不利條件，在南海消散，對本港威脅不大。



新世界維港泳下周日（10日)舉行，天文台預測當日氣溫介乎攝氏23至28度，但東北風4級，大致多雲，會有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光。



位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來數天逐漸增強，11月3日所見，組織仍十分鬆散。 （Tropical Tidbits圖片）

日本氣象廳預測周五增強至強烈熱帶風暴 逼近台灣與菲律寶以東海域

日本氣象廳、台灣中央氣象署及韓國氣象廳今日已將位於菲律賓以東帛琉（Palau）群島附近的低壓區，升格為熱帶低氣壓，料向西北移動，逼近台灣與菲律寶以東海域。日本氣象廳中心附近最高持續風速為每秒15米，料會逐步增強，本周五（8日）增強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每秒30米。台灣中央氣象署及韓國氣象廳的預測相若。

全球集合預報系統 (GEFS)的移動預測路徑圖顯示，較主要預測該熱帶氣旋會進入南海中部北部，後向西南移動，不靠近華南沿岸。

中央氣象台及天文台尚未發布移動預測路徑圖，不過天文台的「地球天氣」網頁，則有展示歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、人工智能天氣預測模式「盤古」和「伏羲」的預測結果，可看到遠至本月17日的風速等天氣變化。有關結果由電腦直接輸出，未經天文台科學主任調整，故只能作參考，而往往較後會出現明顯變動。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月3日預測熱帶氣旋「唔入又入」南海▼



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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的傳統電腦預測模式顯示，集結在菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會逐漸增強，並移向菲律賓與台灣之間海域。在11月10日至12日在菲律賓與台灣之間海域「彈」向東北移動，但在11月13日又轉向西南加速移動，進入南中國海中部，並有可能在香港以南400公里外掠過，但其時已明顯減強弱至不成形，其後在海南島以東海域消散，在11月15日已不再見其蹤影。

下周後菱在菲律賓以東之西北太平洋，預測會有另一個熱帶氣旋發展，移向北移向日本以南海域。

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▼人工智能天氣預測模式「盤古」11月3日預測熱帶氣旋在南海被消滅▼



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「盤古」及「伏羲」料撞向呂宋島北部後減弱並消散

人工智能天氣預測模式「盤古」及「伏羲」的預測相若，料該熱帶氣旋可能進入南海中北部。「盤古」預測其在11月10日會掠過菲律賓呂宋島北部，出現被「撞散」情況，所以進入南海後幾乎已不成形，預測下周初逐漸消失。

「伏羲」更不看好，預測該熱帶氣旋11月9日撞向菲律賓呂宋島北部，在其後兩日迅速在本港東南800公里內減弱並消散。

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」11月3日預測熱帶氣旋消失於南海▼



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季候風補充在本周中期抵達華南沿岸 早上稍涼

至於本港短期天氣方面，天文台預測一股東北季候風會在明日（4日）繼續影響華南，而一道雲帶會覆蓋沿岸地區。預料乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南沿岸，該區風勢頗大，隨後兩三日天色大致良好，早上稍涼。

九天天氣預報顯示，未來數日吹東至東北風，周一及二（4及5日）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，周二及三（5及6日）離岸間中6級；周三起天氣乾燥，相對濕度降至最低45%，周四及五市區氣溫降至最低22度。

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新世界維港泳周日舉行 料吹東北風4級、氣溫介乎23至28度

天氣預報暫未見預測該熱帶氣旋對港有影響。而新世界維港泳下周日（10日)舉行，泳手由港島游向尖沙咀，或要「逆水」而行，天文台測當日吹東北風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎23至28度。