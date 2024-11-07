天氣｜今日初時有陣雨　早上稍涼市區約22度　明早低見20度

東北季候風正影響廣東。天文台預測，本港地區今日（7日）初時部份時間多雲，有一兩陣雨。早上稍涼，市區最低氣溫約22度。日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低40%，最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。天文台展望，明日（8日）早上仍然稍涼，最低氣溫在20度左右，日間非常乾燥。周末期間雲量增多，海有湧浪。



圖為截至11月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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銀杏增強為超強颱風 視情況或明日稍後掛一號風球

天文台於凌晨0時指出，根據現時預測，現時位於呂宋以東海域的熱帶氣旋銀杏會在今晚（7日）至明早（8日）進入本港800公里範圍。雖然銀杏的環流較為細小，但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。天文台會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期六（9日）初時發出一號戒備信號。

天文台指出，颱風銀杏昨日逐步增強為超強颱風，會在今明兩日橫過呂宋海峽並進入南海。天文台預料，銀杏會在周末期間向偏西方向移動，橫過南海北部，但受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數。

在上午5時，銀杏集結在馬尼拉之東北偏北約510公里，預料向西移動，時速約12公里。根據天文台預測，銀杏明日（8日）至周日（10日）維持為強颱風，中心附近最高持續風速料達每小時 155 公里；至下周一（11日）減弱為颱風。

東北季候風與銀杏共同影響 周末期間風勢頗大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來一兩日影響廣東，該區普遍晴朗，早晚稍涼。另在季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大，雲量增多。

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明日非常乾燥 周末期間有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）早上稍涼，日間非常乾燥，相對濕度僅35%，氣溫介乎20至27度。周六（9日）及下周日（10日）有一兩陣驟雨，短暫時間有陽光。海有湧浪。其中新世界維港泳預定下周日舉行，當日氣溫料23至28度之間。

下周一（11日）仍有一兩陣驟雨，與下周二（12日）均部份時間有陽光，均介乎224至29度。下周三（13日）至下周五（15日）部份時間有陽光，其中下周四及五有一兩陣驟雨。