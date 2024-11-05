秋颱銀杏｜周末打風？天文台：十一月有熱帶氣旋進入南海並不罕見

熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日逐漸增強，並移向呂宋海峽一帶。



按照現時預測，銀杏隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，但受乾燥的東北季候風影響，屆時銀杏會有所減弱。

受東北季候風及銀杏的共同影響，預料週末期間至下週初華南沿岸海域風勢頗大。

天文台預料週末期間至下週初華南沿岸海域風勢頗大。（示意圖，資料圖片）

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熱帶氣旋康妮上星期在橫過台灣後顯著減弱，並在東海演變為溫帶氣旋。可是，西北太平洋又有另一個熱帶氣旋生成。

衛星雲圖（見上方圖輯圖一）顯示位於菲律賓以東海域的對流雲團在過去兩日逐漸發展，在11月4日早上增強為熱帶風暴並命名為銀杏。

現時銀杏所處之西北太平洋的海水溫度較高，有利其進一步發展（圖二）。預料銀杏會於未來兩三日在其北面的高空反氣旋引導下向西北方向移動，移向呂宋海峽一帶。

不過，銀杏隨後的發展存在變數。路徑概率預報圖（圖三）顯示銀杏較大機會採取偏西方向移動，橫過呂宋海峽並進入南海中北部。

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根據過往紀錄，十一月有熱帶氣旋進入南海並不罕見。惟「秋颱」路徑一向飄忽，頻繁的西風槽及東北季候風往往令其路徑和強度存在相當變數。銀杏的轉向位置及其減弱速度需視乎天氣系統之間的相互配合。

現時電腦模式對銀杏未來的路徑及發展大致分為三個情境（圖四）：不少電腦模式預測銀杏會在南海被乾燥的東北季候風「推」向西南並逐漸減弱，本港雨量的多少將視乎銀杏進入南海後與華南沿岸的距離（情境一及情境二）。另一方面，個別模式指出銀杏會在呂宋海峽一帶徘徊並減弱消散（情境三）。

總括而言，熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日逐漸增強，並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，但會受東北季候風影響而減弱。受東北季候風及銀杏的共同影響，預料週末期間至下週初華南沿岸海域風勢頗大，而銀杏對本地天氣的影響要視乎其轉向位置及減弱速度。

天文台會密切監測銀杏的動向，市民請留意天文台的最新天氣預報。

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原文：秋天的「銀杏」 作者：葉繼豪、岑翊琳