秋颱銀杏｜李氏力場？　天文台：電腦預測被東北季候風推走再抽乾

熱帶氣旋銀杏今晚（4日）增強為強烈熱帶風暴，正逐漸移向台灣與菲律賓之間的呂宋海峽一帶，並料會在兩三日間由增強為強颱風。天文台科學主任今晚（4日)指出，現時銀杏所處之西北太平洋的海水溫度較高，有利其進一步發展；預料銀杏會於未來兩三日在其北面的高空反氣旋引導下向西北方向移動，移向呂宋海峽一帶。



天文台料銀杏隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部；不過受乾燥的東北季候風影響，屆時銀杏會有所減弱。東北季候風向來是熱帶氣旋兩面刀，可以「助攻」加強外圍風力，但也會因其受乾燥及低溫而成「颱風殺手」，被視為助本港擋熱帶氣旋的其中一個「李氏力場」，天文台指不少電腦模式預測銀杏會在南海被乾燥的東北季候風「推」向西南並逐漸減弱。



11月4日下午2時的衛星雲圖顯示，熱帶氣旋銀杏北面有一股高空反氣旋，令其進入南中國海機率較大。（天文台圖片)

天文台表示，強烈熱帶風暴銀杏在晚上10時集結在馬尼拉以東約980公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

天文台科學主任在「天氣隨筆」發表題為《秋天的「銀杏」》文章，指熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日逐漸增強，並移向呂宋海峽一帶；按照現時預測，銀杏隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，但受乾燥的東北季候風影響，屆時銀杏會有所減弱；受東北季候風及銀杏的共同影響，預料周末期間至下周初華南沿岸海域風勢頗大。

科學主任指出，現時銀杏所處之西北太平洋的海水溫度較高，有利其進一步發展；預料銀杏會於未來兩三日在其北面的高空反氣旋引導下向西北方向移動，移向呂宋海峽一帶。

天文台指現時西北太平洋的海水溫度較高，有利銀杏進一步發展。（天文台圖片)

不過，銀杏隨後的發展存在變數。路徑概率預報圖顯示，銀杏較大機會採取偏西方向移動，橫過呂宋海峽並進入南海中北部。

天文台11月4日發表的熱帶氣旋銀杏的路徑概率預報圖，預測極大機率進入南海中北部。（天文台圖片)

天文台指根據過往紀錄，11月有熱帶氣旋進入南海並不罕見。惟「秋颱」路徑一向飄忽，頻繁的西風槽及東北季候風往往令其路徑和強度存在相當變數。銀杏的轉向位置及其減弱速度需視乎天氣系統之間的相互配合。

不同電腦模式對於銀杏的預測路徑。（天文台圖片)

文章指，現時電腦模式對銀杏未來的路徑及發展大致分為三個情境：

．不少電腦模式預測銀杏會在南海被乾燥的東北季候風「推」向西南並逐漸減弱，本港雨量的多少將視乎銀杏進入南海後與華南沿岸的距離（情境一及情境二）。

．個別模式指出銀杏會在呂宋海峽一帶徘徊並減弱消散（情境三）。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」11月4日早上預測熱帶氣旋銀杏在呂宋海峽消散▼



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▼人工智能天氣預測模式「伏羲」11月4日早上預測熱帶氣旋銀杏在東沙群島消散▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月4日上午預測熱帶氣旋銀杏吹襲越南中部

