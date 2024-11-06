強颱風銀杏｜天文台評估需否發一號風球　料周末港南375公里掠過

集結在菲律賓呂宋以東海域的颱風銀杏持續增強，天文台今日中午（6日）指銀杏已升級為強颱風，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向呂宋海峽一帶。天文台又修改預測移動路徑圖，料銀杏會「攻入」本港400公里警戒範圍，在星期六（9日)至星期日（10日）早上在本港以南約375公里掠過，較昨日原預測靠近約50公里，其時雖已減弱，但仍屬颱風級。



天文台表示，銀杏會在星期四（7日）晚上至星期五（8日）早上進入本港800公里範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部，將評估是否需要在星期五稍後至星期六初時發出一號戒備信號。



天文台今早11時半更新九天天氣預報，提高本周六至下周三（13日）風力預測，由原預測吹北至東北風3至4級，改為吹北至東北風4至5級，高地間中6級。6級為強風，屬3號風球風力。



颱風銀杏11月6日早上逼近菲律賓呂宋島北部，正構建風眼。(Tropical Tidbits圖片)

天文台中午將銀杏升級為強颱風

根據天文台資料，熱帶氣旋銀杏今早8時集結在香港之東南偏東約1,210公里，中心附近最高持續風速為每小時145公里，極之接近強颱風級別，即中心風力達時速150公里或以上。

內地中央氣象台今早率先將銀杏升級為強颱風，天文台到中午時也將銀杏列為強颱風，指銀杏集結在馬尼拉之東北約550公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向呂宋海峽一帶。

天文台預料銀杏會在周末期間向偏西方向移動，橫過南海北部，但受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數。在季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大，雲量增多。

11月6日上午11時，強颱風銀杏集結在香港之東南偏東約1,180公里，中心附近最高持續風速 每小時155公里。（天文台圖片)

發一號風球考慮3條件：銀杏與珠江口距離、強度轉變、本地風力

天文台在中午12時半發出特別天氣提示，指強颱風銀杏會在星期四晚上至星期五早上進入本港800公里警戒範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部。受東北季候風影響，銀杏進入南海後的路徑及強度存在變數。

天文台表示，雖然銀杏的環流較為細小，但在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。天文台會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在星期五稍後至星期六初時發出一號戒備信號。

強颱風銀杏預測的位置和強度。(天文台圖片)

天文台11月6日早上更新預測移動路徑圖，料銀杏在周六（9日)至周日（10日）早上在本港以南約375公里掠過。(天文台圖片)

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