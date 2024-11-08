颱風銀杏｜天文台指另有低壓系統逼近呂宋　電腦預報現2翻版銀杏

強颱風銀杏（低壓系統1)未來兩三日將逼近華南沿岸，天文台今午（8日）發出一號風球。天文台在昨晚（7日）發表文章指出，一個廣闊低壓區（低壓系統2)正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，而該廣闊低壓區以東的對流雲團（低壓系統3)亦有機會發展，可能出現秋颱「接二連三」影響香港情況，惟該兩個低壓系統不確定性仍頗大。



天文台今日指出，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在未來兩三日移向菲律賓呂宋一帶，但其發展及路徑存在頗大變數。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測廣闊低壓區（低壓系統2）會成「銀杏2.0」，下周中逼近珠江口，而其以東的對流雲團（低壓系統3）則會發展成「銀杏3.0」，下周末又攻入南海北部，而ECMWF的預測更見有第四個低壓系統出現（低壓系統4）。



不過人工智能天氣預測模式「伏羲」也預測廣闊低壓區（低壓系統2)會成「銀杏2.0」,但在逼近廣東沿岸時，在近岸消散，對珠江口一帶威脅不大。另一人工智能天氣預測模式「盤古」預測不同，料廣闊低壓區及以東的對流雲團會（即低壓系統2及3）增強成熱帶氣旋，並移向菲律賓呂宋以東海域，但由於兩個低壓系統太接近，會產生相互效應，互相「拉扯」而不入南中國海，反而第四個低壓系統有可能進入南海中北部，移向海南島一帶。



傳統電腦及人工智能天氣預測模式的結果由電腦直接輸出，未經天文台科學主任人手調整，存在較大確定性。



天文台地球天氣網頁

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月8日的預測可見，在11月13日連同熱帶氣旋銀杏（圖左一)外，由由南中國海至西北太平洋，出現「四旋共舞」情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

天文台科學主任昨晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《接二連三？》文章，指從衛星圖像可見，除了可見超強颱風銀杏渾圓風眼今日掠過呂宋北部外，在其東面的西北太平洋，有一個廣闊低壓區（低壓系統2）正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，電腦模式對其未來發展及移動路徑的預測分歧頗大；而該廣闊低壓區以東的對流雲團（低壓系統3）亦有機會發展，但不確定性相當大。

11月7日上午11時的衛星雲圖顯示，在超強颱風銀杏以東的西北太平洋，尚有一個廣闊低壓區及對流雲團亦有機會發展。(天文台圖片)

文章指出，最新電腦模式對於廣闊低壓區的發展仍存頗大分歧，以下周三（13日）8時，可能出現以下三種情：

．日本電腦模式——預測該廣闊低壓區會維持較弱形勢，不會顯著發展；

．歐洲電腦模式——預測廣闊低壓區逐漸發展並進入南海東北部，但強度較底，並於下周中期靠近華南沿岸時逐漸減弱；

．人工智能模式「Graphcast」——預測廣闊低壓區逐漸增強並進入南海東北部，以較高強度於下周中期靠近華南沿岸。



最新電腦模式對於廣闊低壓區的發展仍存頗大分歧。(天文台圖片)

內地中央氣象台今日發表的中期預報也提到，續指西北太平洋還將有兩個左右的颱風生成。

天文台今日在預報中表示，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在未來兩三日移向呂宋一帶，但其發展及路徑存在頗大變數，暫未有氣象機構發表預測移動圖徑圖。

歐洲集合預報模式預測下週中期的熱帶氣旋出現概率，銀杏屆時會在南海中北部轉向西南方向移動；而菲律賓以東的西北太平洋上有機會出現兩個熱帶氣旋。(天文台圖片)

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月8日預測多個熱帶氣旋共舞▼



+ 8

歐洲預測下周出現「銀杏2.0」及「銀杏3.0」 後者有威脅

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，除了銀杏及天文所指的另兩個低壓系統，在低壓系統3以東，尚有一個現趨型。預測結果顯示，該廣闊低壓區（低壓系統2）會成「銀杏2.0」，進入南海北部，下周中逼近珠江口，但強度不高，下周四下午在珠江口以南消散。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），「銀杏3.0」11月17日極近珠江口一帶。（天文台地球天氣網頁截圖）

該廣闊低壓區以東的對流雲團（低壓系統3）則要留意，會發展成「銀杏3.0」，下周末又攻入南海北部，強度較高，在南海以較近距離向西移向海南島一帶，外圍可能覆蓋珠江口。

ECMWF的預測更見有第四個低壓系統出現（低壓系統4），屬於較弱一個，在掠過呂宋後消失。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」11月8日預測多個熱帶氣旋共舞▼



+ 8

第四個低壓系統有可能進入南海中北部

人工智能天氣預測模式「盤古」預測不同，料廣闊低壓區及以東的對流雲團會（即低壓系統2及3）增強成熱帶氣旋，並移向菲律賓呂宋以東海域。低壓系統2雖可進入香港以東800公里範圍，但由於與低壓系統3太接近，兩個產生相互效應，互相「拉扯」而不入南中國海，移向日本以南海域。

「盤古」反而預測下周後期，第四個低壓系統有可能進入南海中北部，移向海南島一帶，但屬較弱一個，移動路徑比銀杏還要南，料威脅不大。

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」11月8日預測多個熱帶氣旋共舞▼



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人工智能天氣預測模式「伏羲」也預測廣闊低壓區（低壓系統2)會成「銀杏2.0」,但在逼近廣東沿岸時，在近岸消散，對珠江口一帶威脅不大。至於低壓系統3，「伏羲」預測會在橫過呂宋後減弱消散。