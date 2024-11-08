颱風銀杏｜天文台料遇東北季候風周末回勇　符合改3號風球3條件？

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】一號風球中午12時40分發出，天文台預測強颱風銀杏將於今日（8日）至星期日（10日）逐漸靠近珠江口一帶，天文台表示，會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發3號風球。



天文台預測移動圖徑顯示，銀杏會在星期六（9日）至星期日在本港以南300多公里掠過，獲得東北季候風「加持」下，在該兩日將「回勇」，料中心附近最高持續風速增至每小時175公里；預測周末吹北至東北風4至5級，離岸風力間中6級、高地達7級，海有大浪及湧浪。可見暫時三大條件，中了2.5條，市內風力預測未見6級或以上。



澳門地球物理氣象局今日指出，雖然「銀杏」環流較小，但其強度及路徑仍存在不確定性，不排除採取較偏北路徑，因此星期六後期改發3號風球的機會中等，星期日清晨「銀杏」接近澳門時可能引起沿岸潮位短暫上升，藍色風暴潮警告的機會較低至中等。



▼11月8日 一號風球下天晴和暖▼



強颱風銀杏11月8日13時集結在香港之東南約630公里，中心附近最高持續風速每小時165公里。（天文台圖片)

改3號風球看三條件：銀杏與珠江口距離、銀杏強度及本地風力變化

天文台今日中午12時40分發出一號風球，至少維持至明日（8日）中午12時。強颱風銀杏在下午1時集結在香港之東南約630公里，中心附近最高持續風速每小時165公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

天文台指由於銀杏的環流較為細小，與銀杏相關的強風在今日（8日）至明早（9日）仍未普遍影響本港。在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至星期日（10日）初時有所增強。天文台表示，屆時會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號；預料熱帶氣旋警告信號仍要在星期日早上維持，海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

強颱風銀杏的預測位置和強度。（天文台圖片)

明日中午前進入本港南面400公里警戒範圍 中心風力回升

銀杏昨晚至今日凌晨掠過菲律賓呂宋島北端後減弱，中心附近最高持續風速由每小時205公里，到今日中午前後降至165公里，因此也由超強颱風降至強颱風。

天文台預測移動圖徑顯示，料銀杏今晚午夜前後，在本港東南偏南約500公里位置，稍為轉為西北偏西移動，明日中午前進入本港南面400公里警戒範圍，中心附近最高持續風速回升至每小時175公里；天文台料其後會稍再靠近珠江口，在星期日上午約11時在本港西南約375公里掠過，其時強度不變。

▼11月8日 東亞各主要官方天氣機構對颱風銀杏預測▼



銀杏環流細小 烈風圈未能覆蓋本港 無發8號風球條件

相比起其他強颱風，屬「秋颱」的銀杏環流十分細小。天文台為為船舶提供的熱帶氣旋警告資料顯示，銀杏風速超過每小時33海浬(63公里)的烈風之半徑範圍，為90海浬（167公里），因此除非銀杏進入本港200公里範圍，烈風圈才有可能覆蓋本港而需發8號風球；內地中央氣象台資料也顯示，銀杏7級風圈半徑為東北方向220公里、東南方向180公里、西南方向180公里、西北方向280公里。

天文台預測銀杏周日中午過後轉向西南移動，其後一兩日逐漸遠離珠江口並迅速減弱，到下周二（12日）上午移至本港西南800公里警戒範圍外，並減弱為低壓區，下周三（13日）在越南中部峴港一帶登陸。

天文台11月8日早上11時半更新九天天氣預報，預測周六及周日風力較大，離岸間中達6級、高地達7級。（天文台圖片)

預測周末離岸風力間中6級、高地達7級 海有大浪及湧浪

天文台指東北季候風會在未來數日繼續影響廣東，在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明曰稍後至星期日初時有所增強。九天天氣預報顯示，天文台預測明日吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級，短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，海有大浪及湧浪；星期日天氣相若，吹東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級，大致多雲，有幾陣驟雨，海有大浪及湧浪。

6級及7級為強風，屬3號風球風力。九天天氣預報未見預測出現8級或以上風力。

▼2023年11月12日 約3000人參加新世界維港泳▼



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澳門氣象局：銀杏將在澳門以南350公里附近掠過 發3號風球機率中等

澳門地球物理氣象局今早11時率先發出一號風球，預料銀杏星期六以偏西方向橫過南海北部，星期六及星期日在澳門以南350公里附近掠過，在東北季風共同影響下，澳門風力將會有所增強，雲量增多及有幾陣驟雨。該局指出，雖然銀杏環流較小，但其強度及路徑仍存在不確定性，不排除採取較偏北路徑，因此現時星期六後期改發3號風球的機率中等，將適時評估熱帶氣旋信號的可能性。

該局預料今日澳門空氣質量會達至不良水平，患有呼吸系統疾病或心臟病人士、孕婦、兒童及長者應盡量減少戶外劇烈活動，以及在戶外逗留的時間，如交通繁忙地方。

氣象局又表示，星期日清晨銀杏接近澳門時，可能引起沿岸潮位短暫上升，藍色風暴潮警告的機會較低至中等，請市民密切留意最新天氣資訊。