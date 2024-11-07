秋颱接二連三？｜天文台：超強颱風銀杏以東可能形成兩個熱帶氣旋

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／周末天氣】超強颱風銀杏（系統一）未到，天文台今晚（7日）已發表文章，指在銀杏以東的西北太平洋，有一個廣闊低壓區（系統二）正在發展，在其東面又有對流雲團（系統三）有機會發展成熱帶氣旋，難道秋颱「接二連三」而來？若三個系統都令天文台發出熱帶氣旋警告信號，將創11月份發信號紀錄。



天文台指出，電腦模式對廣闊低壓區未來發展及移動路徑的預測分歧頗大，日本電腦模式預測不會顯著發展；歐洲電腦模式預測會發展成較弱熱帶氣旋，在進入南海北部後減弱；人工智能模式則料以較高強度於下周中期靠近華南沿岸。至於在該廣闊低壓區以東的對流雲團，電腦模式的最新預測顯示在下周中期有機會於菲律賓以東海域發展為熱帶氣旋，但其不確定性仍然相當大。



11月7日上午11時的衛星雲圖顯示，在超強颱風銀杏以東的西北太平洋，尚有一個廣闊低壓區及對流雲團亦有機會發展。(天文台圖片)

中央氣象台：西北太平洋還將有2個左右颱風生成

天文台科學主任在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《接二連三？》文章，從衛星圖像可見，除了可見超強颱風銀杏渾圓風眼今日掠過呂宋北部外，在其東面的西北太平洋，有一個廣闊低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，電腦模式對其未來發展及移動路徑的預測分歧頗大；而該廣闊低壓區以東的對流雲團亦有機會發展，但不確定性相當大。

內地中央氣象台今日發長的中期預報也提到，西北太平洋還將有兩個左右的颱風生成。

最新電腦模式對於廣闊低壓區的發展仍存頗大分歧。(天文台圖片)

有人工智能模式預測廣闊低壓區會增強並近華南沿岸

文章指出，最新電腦模式對於廣闊低壓區的發展仍存頗大分歧，以下周三（13日）8時，可能出現以下三種情：

．日本電腦模式——預測該廣闊低壓區會維持較弱形勢，不會顯著發展；

．歐洲電腦模式——預測廣闊低壓區逐漸發展並進入南海東北部，但強度較底，並於下周中期靠近華南沿岸時逐漸減弱；

．人工智能模式「Graphcast」——預測廣闊低壓區逐漸增強並進入南海東北部，以較高強度於下周中期靠近華南沿岸。



對流雲團系統有機會生成熱帶氣旋 惟不確定性相當大

至於在該廣闊低壓區以東的對流雲團，科學主任指電腦模式的最新預測顯示，在下周中期有機會於菲律賓以東海域發展為熱帶氣旋，但其不確定性仍然相當大。

歐洲集合預報模式預測下週中期的熱帶氣旋出現概率，銀杏屆時會在南海中北部轉向西南方向移動；而菲律賓以東的西北太平洋上有機會出現兩個熱帶氣旋。(天文台圖片)

天文台指出，紀錄顯示自1946年起，在11月需要發出熱帶氣旋警告信號多於一次的年份只有1954年（熱帶氣旋「柏美娜」及「露比」），若該廣闊低壓區及其以東的對流雲團最終發展為熱帶氣旋並影響香港，這個紀錄則有機會被打破。