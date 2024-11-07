颱風銀杏｜天文台料周末港南300多公里外掠過　會否發3號看三條件

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】超強颱風銀杏將於今晚（7日）午夜前後進入本港東南800公里警戒範圍，天文台今日中午已預測在明日（8日）中午12時至下午3時發出一號風球。



天文台預料銀杏會在星期六稍後至星期日初時（9日晚至10日早上）在本港以南300多公里外掠過，由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。



超強颱風銀杏11月7日晚上掠過菲律賓呂宋島北端。(Tropical Tidbits圖片)

料銀杏明日凌晨約1時進入本港東南800公里警戒範圍

超強颱風銀杏今晚掠過菲律賓呂宋島北端。在晚上10時，銀杏集結在馬尼拉以北約450公里，預料向西移動，時速約18公里，掠過呂宋北部一帶；中心附近最高持續風速由下午5時的每小時210公里，稍降至205公里。

在晚上8時，銀杏集結在香港之東南偏東約870公里，以其移動速度，推算會在明日（8日)凌晨約1時進入本港東南800公里警戒範圍。

超強颱風銀杏11月7日晚上20時集結在香港之 東南偏東約870公里，中心附近最高持續風速為每小時205公里。（天文台圖片)

預測移動圖徑顯示周六晚在港南面約375公里掠過

根據預測移動圖徑，天文台料銀杏進入南海北部後，在明日（8日）一直向西移動，日間維持超強颱風級別，到晚上8時中心附近最高持續風速降至每小時175公里，降級強颱風；其後採取稍為西北偏西方向移動，在周六（9日）下午進入本港以南400公里範圍，到晚上8時在香港南面約375公里掠過，其時仍為強颱風級別，中心附近風力仍為每小時175公里。

天文台料銀杏在其後三日轉向西南移動，並逐日減弱，跌至熱帶低氣壓級別，下周二（12日）在越南中部登陸。

天文台11月7日預測超強颱風銀杏位置和強度。（天文台圖片)

發更高信號視乎：銀杏與珠江口距離、強度轉變、本地風力變化

天文台今日中午指出熱帶氣旋銀杏會逐漸靠近華南沿岸，預告會在明日（8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。新世界維港泳周日（10日）早上舉行，中國香港游泳總會及新世界發展今日下午表示，如當日早上6時仍掛一號或以上風球，賽事取消。

天文台科學主任在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《接二連三？》文章，在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。天文台預料銀杏會在星期六稍後至星期日初時在本港以南300多公里外掠過，由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。

▼2023年11月12日 約3000人參加新世界維港泳▼

