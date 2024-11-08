颱風銀杏｜天文台最新料周六晚升級超強颱風　港西南300公里掠過

強颱風銀杏未來兩三日將逼近華南沿岸，天文台今午（8日）發出一號風球，並在晚上23時發布最新的預測路徑圖。天文台資料顯示，銀杏即將轉向西北移動，並於明日下午（9日）再增強至超強颱風，在晚上最接近本港，估計在本港西南約300公里掠過，超出原預測以強颱風級別、在港西南約375公里掠過。



不過「力場」同時突然啟動，銀杏再被「L型」彈開，向西南移動，周日（10日）逐漸轉向西南方向移動。



天文台指，一號戒備信號至少維持至明日中午12時，其後視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度，以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。



▼11月8日 一號風球下天晴和暖▼



強颱風銀杏衞星圖。（Tropical Tidbits圖片）

銀杏強風明早未影響本港 一號風球至少維持至明日中午

天文台表示，銀杏過去數小時繼續穩定向偏西方向移動，橫過南海北部，在晚上11時銀杏集結在香港之東南偏南約480公里。由於銀杏的環流較為細小，其強風在今日至明早（8日至9日），仍未普遍影響本港。

天文台又指，一號戒備信號至少維持至明日中午12時，在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至周日（10日）初時有所增強。

天文台最新預測銀杏周六晚升級超強颱風，周六晚至周日早上在香港西南300公里掠過。（天文台圖片)

視乎距離、強度及風力變化考慮改發3號風球

天文台屆時會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度，以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。天文台並預料，熱帶氣旋警告信號仍要在周日（10日）早上維持，海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

銀杏明晚逼近香港西南300公里 其後L型彈出改行西南方向

路徑圖則顯示，強颱風銀杏將橫過南海北部，並在今明兩日（8至9日）逐漸靠近華南沿岸，逐步向西北方向移動，預計明日下午中心附近最高持續風速回升至195公里，升級超強颱風。

天文台料銀杏將於明晚至周日早上，移至本港西南約300公里範圍，同時「力場」突然啟動，將銀杏「L型」彈出，隨後逐漸轉向西南方向移動。

強颱風銀杏今明矽日逐步向西北方向移動。（天文台圖片）