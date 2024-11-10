打風｜熱帶氣旋桃芝周一入港800公里範圍　天文台預告發一號風球

熱帶氣旋銀杏今日（10日）減弱，天文台取消所有風球。一風剛去，另一熱帶氣旋桃芝早前在菲律賓以東海域形成，天文台傍晚6時發出特別天氣提示，指出根據現時預測，桃芝會在明晚（11日，星期一）至後日早上（12日，星期二）進入本港800公里警戒範圍，天文台屆時會發出一號風球，將是1954後，近70年11月二度需發出風球。



天文台預測桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及桃芝的共同影響下，星期三及星期四本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。



熱帶氣旋桃芝11月10日下午2時為強烈熱帶風暴別，集結在香港香港之東南偏東約1,420公里。(天文台圖片)

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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在今日下午2時，熱帶氣旋桃芝中心附近最高持續風速每小時105公里，屬於強烈熱帶風暴別，集結在香港香港之東南偏東約1,420公里。在下午4時桃芝集結在馬尼拉以東約450公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋一帶並繼續增強。

本港時間11月10日中午12時的衛星雲圖顯示，在南海至西北太平洋有總共有三個熱帶氣旋。（天文台圖片)

預測廣東沿岸本周中期風勢增強及有狂風驟雨

天文台科學主任今日下午在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《銀杏落幕，桃芝登場》文章，指出除了銀杏之外，熱帶氣旋桃芝早前在菲律賓以東海域形成，而在桃芝以東的西北太平洋，亦有另一個潛在熱帶氣旋會在未來一兩日逐漸發展。

文章指出，桃芝正移向呂宋一帶並逐漸增強，預料會在明晚（11日，星期一）至後天早上（12日，星期二）進入本港800公里警戒範圍。受桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸本周中期天氣漸轉不穩定，風勢增強及有狂風驟雨。

各電腦模式對桃芝的預測。（天文台圖片)

桃芝與潛在熱帶氣旋出現相互作用增添變數 有AI預測直襲珠江口

科學主任指出，現時電腦模式對桃芝橫過南海北部的位置及強度均有分歧，而潛在熱帶氣旋亦可能與桃芝出現相互作用，為桃芝的動向增添變數，而相互作用的強弱需視乎潛在熱帶氣旋的強度及其與桃芝的相對位置。個別電腦模式（情境四）更預測桃芝會較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱。

．歐洲電腦預測模式：桃芝以較強級別，在香港以南掠過；與潛在熱帶氣旋相距較近，後者會是一個較強熱帶氣旋

．美國電腦預測模式：桃芝以較強級別，在香港西南掠過；與潛在熱帶氣旋相距較近，後者會是一個較強熱帶氣旋

．日本電腦預測模式：桃芝以較弱級別，在香港西南掠過；與潛在熱帶氣旋相距較遠，後者將是一個較弱熱帶氣旋

．AI人工智能模式「Ｇraphcast」：桃芝以較弱級別，在珠江口一帶掠過；與潛在熱帶氣旋相距較近，後者將是一個較強熱帶氣旋

▼東亞主要氣象機構11月10日對熱帶氣旋桃芝的移動路徑預測▼



2022年11月尼格襲港要發8號風球

文章提到，在11月發出熱帶氣旋警告的情況不算罕見，例如2022年的尼格，當時天文台更需要發出8號風球。科學主任表示，桃芝最終會對本港造成多大影響，將視乎桃芝與珠江口的距離及其強度變化。

▼東亞主要氣象機構11月10日對未命名熱帶低壓氣的移動路徑預測▼



近70年11月二度要發出風球平紀錄

天文台科學主任上周四（7日)在網頁專欄「天氣隨筆」另一文章《接二連三？》指出，翻查紀錄，自1946年起，在11月需要發出熱帶氣旋警告信號多於一次的年份只有1954年ａ即熱帶氣旋「柏美娜」及「露比」。因此當天文台明日因桃芝而發出一號風球，是近70年11月二度要發出風球。

文章也指出，若潛在熱帶氣旋也發展為熱帶氣旋並影響香港，將打破11月發出風球紀錄。

熱帶氣旋銀杏（左邊雲團）逐漸遠離廣東沿岸地區，天文台預測另一熱帶氣旋桃芝會在周一晚至周二早上進入本港800公里範圍。（天文台圖片）

該篇文章又總熱帶氣旋銀杏風暴資料。提及率先登場的銀杏11月3日在菲律賓以東的西北太平洋形成，並於11月8日進入本港800公里範圍，天文台當日下午發出一號戒備信號。受惠於南海北部較高的海水溫度及較弱的垂直風切變，銀杏於11月9日增強為超強颱風，從衛星雲圖可以清晰看到銀杏的風眼，天文台於下午發出三號強風信號。

在銀杏與東北季候風的共同影響下，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。受銀杏相關的雨帶影響，本港部分地區錄得超過10毫米雨量。隨着銀杏在11月10日逐漸轉向西南移動，遠離廣東沿岸地區，本港風勢逐漸緩和，天文台於上午改發一號戒備信號，並於下午取消所有熱帶氣旋警告信號。

▼東亞主要氣象機構11月10日對熱帶氣旋銀杏的移動路徑預測▼

