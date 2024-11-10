打風｜一圖看4熱帶氣旋共舞　天文台預測桃芝周四港南230公里掠過

【打風／天文台／移動路徑／颱風／銀杏／桃芝／萬宜／熱帶氣旋／四旋共舞】強颱風銀杏今日（10日）轉向西南移動，並逐漸減弱，天文台下午取消所有風球，不過本周市民或面臨「打風一周」，連同銀杏在內，現時由南中國海至西北太平洋，總共有四個熱帶氣旋發展，預測至少一個將如銀杏攻入南海北部。



被形容為「銀杏2.0」的另一熱帶氣旋桃芝（朝鮮提供名稱TORAJI ）今早已增強為強烈熱帶風暴，預測本周一（11日）將橫過菲律賓呂宋北部，本周二（12日）進入南中國海北部的香港東南約800公里警戒範圍，料屆時天文台很大可能再發出一號風球。天文台預測桃芝在本周四（14日）以強烈熱帶風暴級數，在本港以南約230公里掠過，預測周四離岸達6級，高地達7級，即3號風球風力。



今早在桃芝以東有一個熱帶低氣壓（熱帶氣旋最初級）形成，台灣、日本及韓國官方氣象機構發表的預測移動路徑圖顯示，這個「程咬風」將繼桃芝之後，在周五移至台灣與菲律賓之間的呂宋峽，當中日本氣象廳料其會進入南海北部；香港天文台則料它大致移向菲律賓以東海域。至於由天文台提供名稱的熱帶氣旋萬宜，短期內會在西北太平洋增強再減弱。



台灣中央氣象署11月10日發表的颱風路徑潛勢預報顯示，在南中國海至西北太平洋，總共有四個熱帶氣旋發展，除了南中國海的銀杏外，至少有兩個都會在未來數日進入南中國海。（台灣中央氣象署圖片)

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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隨着熱帶氣旋銀杏今明兩日遠離廣東沿岸並逐漸減弱，天文台今早10時20分改發一號風球，並於下午3時20分取消所有風球，預測未來一兩日區內天色好轉。

▼東亞主要氣象機構11月10日對熱帶氣旋銀杏的移動路徑預測▼



天文台料桃芝逐漸增強並進入南海中北部 路徑及強度存在變數

天文台在預報中表示，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋桃芝會在今明兩日（10日及11日）移向呂宋一帶並逐漸增強，隨後會進入南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。受桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸本周中期天氣漸轉不穩定，風勢增強及有狂風驟雨。

強烈熱帶風暴桃芝11月10日早上8時集結在香港之東南偏東約1,560公里，中心附近最高持續風速為每小時90公里。（天文台圖片)

預測移動路徑圖顯示 桃芝周四早上本港以南約230公里掠過

天文台發表的桃芝預測移動路徑圖顯示，桃芝今早升級強烈熱帶風暴，料星期一（11日）增強至颱風級別，中心附近最高持續風速為每小時140公里，星期一至二（11日至12日）橫過菲律賓呂宋島北部進入南中國海北部，即香港東南約800公里警戒範圍，料屆時天文台很大可能再發出一號風球。

天文台預測桃芝其後減弱為強烈熱帶風暴，在周三（13日）早上移至本港東南約400公里，在周四早上於本港以南約230公里掠過，中心附近最高持續風速為每小時90公里，其後轉向西移動，並減弱為熱帶風暴。

天文台發表熱帶氣旋桃芝預測位置及強度。（天文台圖片)

▼東亞主要氣象機構11月10日對熱帶氣旋桃芝的移動路徑預測▼



天文台預測周四高地風力達7級 海有湧浪

天文台今早11時半更新九天天氣預報，預計桃芝將影響香港。星期三吹東北風4至5級，稍後離岸及高地風力間中6級，大致多雲，稍後有幾陣狂風驟雨，海有湧浪；到星期四風力增強，吹東至東北風4至5級，離岸達6級，高地達7級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，海有湧浪；周五（15日）吹東至東北風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。

6及7級為強風，屬3號風球風力，而湧浪則多見於打風時間。

天文台11月10日11時半更新九天天氣預報，可見預測周三及周四風力增強。（天文台圖片)

天文台11月10日發表的颱風移動預測路徑預報顯示兩個熱帶氣旋，除了熱帶氣旋銀杏外，熱帶氣旋桃芝會在未來數日影響香港。（天文台圖片)

桃芝以東今早殺出一個「程咬風」 目前為熱帶低氣壓

台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳網頁，今日展示由南中國海至西北太平洋，總共有四個熱帶氣旋發展，除了銀杏及桃芝（台灣名稱用桔梗）、以及昨日已形成的萬宜，今早在桃芝以東的西北太平洋殺出一個「程咬風」，目前只屬熱帶低氣壓，暫未命名，天文台在今日預報中，也有提及，「位於西北太平洋的一個低壓區會在未來一兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域」。

日本氣象廳11月10日發表的颱風路徑預報顯示，在南中國海至西北太平洋，總共有四個熱帶氣旋發展，除了南中國海的銀杏外，也預測至少有兩個都會在未來數日進入南中國海。（日本氣象廳圖片)

台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳預測該熱帶低氣壓未來數日逐漸增強，大致移向呂宋海峽，當中日本氣象廳料會在星期五（15日）掠過菲律賓呂宋島北面，進入海中國海北部，即香港東南約800公里警戒範圍，三機構預測其強度最高為熱帶風暴。天文台及內地中央氣象台暫未發表熱帶低氣壓預測移動路圖。

▼東亞主要氣象機構11月10日對未命名熱帶低氣壓的移動路徑預測▼



現時暫未知該熱帶低氣壓會否變成銀杏3.0及對本港影響，九天天氣預報顯示示，下周日（17日)風力增強，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，到下星期一(18日)吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。

至於在西北太平洋的熱帶氣旋萬宜，短期內會在該區增強再減弱。天文台路徑概率預報測其會在移向菲律賓中部，再進入南中國海中部，對廣東沿岸威脅不大。

▼東亞主要氣象機構11月10日對熱帶氣旋萬宜的移動路徑預測▼



▼11月9日 颱風銀杏3號風球前尖沙咀海旁大風▼

