颱風｜一風未平「桃芝」下周初迫近　料下周三闖港400公里範圍

一風未平一風又起！超強颱風「銀杏」正迫緊香港，天文台宣布下午將改發三號強風信號之際，再有一個熱帶低氣壓正悄悄增強。天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，並正式命名為「桃芝」，按天文台現時預測有較大機會進入南海，，並將於下周二（12日）早上進入香港800公里範圍，預測於翌日（13日）增強成強烈熱帶風暴，進入香港400公里範圍，屆時中心附近最高持續風速達每小時90公里，但其路徑及強度存在變數。



另外，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，當「銀杏2.0」進入香港400至800公里範圍時，再有一道熱帶氣旋在菲律賓以東海域形式，尾隨「銀杏2.0」迫近香港。



天文台地球天氣網頁

天文台路線預測，該熱帶低氣壓明向南海方向迫近，並於下周一（11日）進一步增強成強烈熱帶風暴，之後稍削弱成熱帶風暴，於下周二進入香港800公里範圍。（天文台）

天文台路線預測，該熱帶低氣壓明向南海方向迫近，並於下周一（11日）進一步增強成強烈熱帶風暴，之後稍削弱成熱帶風暴，於下周二進入香港800公里範圍。（天文台）

天文台表示，隨著銀杏明日（10日）逐漸轉向西南方向遠離沿岸地區並減弱，隨後一兩日該區天色好轉，但位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，並正式命名為「桃芝」，隨後有較大機會進入南海，但其路徑及強度存在變數。天文台料受該熱帶氣旋與東北季候風的共同影響，廣東沿岸下周中期天氣漸轉不穩定，風勢較大。

據現時天文台路線預測，「桃芝」明早會增強成熱帶風暴，向南海方向迫近，並於下周一（11日）進一步增強成強烈熱帶風暴，之後稍削弱成熱帶風暴，於下周二進入香港800公里範圍。

菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋一帶。台灣中央氣象署11月9日發出預測移動路徑圖，料11月14日在香港以南約400公里掠過。(台灣中央氣象署圖片)

菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋一帶。日本氣象廳11月9日發出預測移動路徑圖，料11月14日在香港以南約400公里掠過。(日本氣象廳圖片)

菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋一帶。韓國氣象廳11月9日發出預測移動路徑圖，料11月14日在香港以南約400公里掠過。(韓國氣象廳圖片)

▼人工智能天氣預測模式「盤古」11月8日預測多個熱帶氣旋共舞▼



+ 8

天文台預測，「桃芝」會於下周三再次增強成強烈熱帶風暴，進一步迫近香港，以中心附近最高持續風速達每小時90公里風力，進入香港400公里範圍，對香港造成影響，及後才再減弱成熱帶風暴但中心附近最高持續風速，仍達每小時86公里。其路徑與現時「銀杏」相似，形同「銀杏2.0」。

天文台九天天氣預報顯示，下周初吹和緩至清勁的4至5級東至東北風，高地間中吹6級強風，下周三短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月8日預測多個熱帶氣旋共舞▼



+ 8

另外，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，當「銀杏2.0」進入香港400至800公里範圍時，再有一道熱帶氣旋在菲律賓以東海域悄悄形成，尾隨「銀杏2.0」往南海方向移動。最新預測將在下下周日、即11月17日迫近香港，並在香港以南掠過。

歐洲集合預報模式預測下週中期的熱帶氣旋出現概率，銀杏屆時會在南海中北部轉向西南方向移動；而菲律賓以東的西北太平洋上有機會出現兩個熱帶氣旋。(天文台圖片)

翻查紀錄，自1946年起，在11月需要發出熱帶氣旋警告信號多於一次的年份只有1954年（熱帶氣旋「柏美娜」及「露比」），若該廣闊低壓區及其以東的對流雲團最終發展為熱帶氣旋並影響香港，這個紀錄則有機會被打破。