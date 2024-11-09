熱帶氣旋桃芝下周四闖港　風力達三號風球　西太平洋誕颱風萬宜

超強颱風「銀杏」正迫近本港，天文台下午3時40分改發三號強風信號，預料三號強風信號最少維持至明日（10日）上午10時，其後下周一至二（11日至12日）天氣有所好轉。然而，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓，終命名為「桃芝」。目前天文台預料桃芝將在下周四（14日），以強烈熱帶風暴的級別，闖進香港400公里範圍內，預測當日本港吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，即已達到改發三號強風信號的程度。

不過桃芝進入南海後的移動路線與銀杏相似，同樣移至本港西南約300多公里範圍後，突然有「力場」啟動，將其「L型」彈出，再逐漸轉向西南方向移動，相信改發八號烈風或暴風信號的機會不高。

此外，西太平洋亦有熱帶氣旋正在生成，並命名為「萬宜」，預料會不斷向西方移動，但暫時沒有進一步的預測路線。而該名稱代表香港的地標萬宜水庫，由香港天文台向颱風委員會提供。



超強颱風銀杏衞星圖。（Tropical Tidbits圖片）

三號強風信號最少維持至明日上午10時

天文台於下午近4時更新最新的消息，在過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸，銀杏的環流緊密，但在銀杏與東北季候風的共同影響下，預料本港普遍風力將會逐漸增強，高地間中達烈風程度，亦有幾陣狂風驟雨。

天文台指出，按照現時預測路徑，銀杏會在今晚至明早於本港以南約300多公里掠過，預料三號強風信號最少維持至明日上午10時。

天文台指，在過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸。（天文台圖片）

下周天氣反覆無常 桃芝下周三至五為本港帶來幾陣驟雨

天文台九日天氣預報表示，由於在銀杏及東北季候風的共同影響下，明日廣東沿岸風勢頗大，有幾陣狂風驟雨，海有大浪及湧浪。不過隨着銀杏明日逐漸轉向西南方向，遠離沿岸地區並減弱，下周一及周二（11日至12日）天色有所好轉，部份時間有陽光。

不過，本港下周的天氣仍然反覆無常，由於位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋，終命名為「桃芝」，將在未來兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，並向着南海方向移動，因此本港下周三至五（13日至15日）再度有幾陣驟雨，直至下周末才恢復陽光。

翻查資料，熱帶氣旋桃芝的名稱由北韓向颱風委員會提供，它是一種生於北韓深山中的桔梗花，常在人們不察覺的時候盛開，可食用及藥用。

天文台未來九天天氣預報 (天文台網頁截圖)

超強颱風銀杏將於明日（10日）減弱至颱風的強度。（天文台截圖）

下周四離岸及高地風力間中6級 相等於三號風球強度

天文台並預計，桃芝將會進入南海中北部，較大機會移向華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數。總而言之，本港下周中期由於受到桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸的天氣漸轉不穩定，風勢較大。

當中又以下周四（14日）的風力最強，當日本港吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。若以風力級數表換算，相等於時速41至51公里的風速，已達到改發三號強風信號的程度。

熱帶低氣壓桃芝將逐步向西北移動，下周一至周二（11日及12日）穿過菲律賓後進入南海，並增強至強烈熱帶風暴級別。（天文台截圖）

菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋一帶。韓國氣象廳11月9日發出預測移動路徑圖，料11月14日在香港以南約400公里掠過。(韓國氣象廳圖片)

料桃芝增強至強烈熱帶風暴進入南海 其後不斷減弱

目前桃芝位於香港東南偏東約2,010公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里，為熱帶低氣壓的級別。不過天文台的路線預測顯示，桃芝將逐步向西北移動，下周一至周二（11日及12日）穿過菲律賓後進入南海，並在下周三（13日）闖進本港400公里範圍以內。

不過相對於銀杏在南海增強至超強颱風級別，天文台預計桃芝只能維持強烈熱帶風暴級別，進入南海後更不斷減弱，當踏入香港範圍400公里後，將在下周四（14日）再進一步減弱至熱帶風暴級別。

菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋一帶。台灣中央氣象署11月9日發出預測移動路徑圖，料11月14日在香港以南約400公里掠過。（台灣中央氣象署圖片）

銀杏及桃芝後 西太平洋再有熱帶氣旋「萬宜」生成

翻查台灣中央氣象署有關桃芝的預測路徑，桃芝進入南海後的移動路線，與現時正掠過香港的銀杏相似，可形容為「銀杏2.0」。桃芝同樣在移至本港西南約300公里範圍後，突然有「力場」啟動，將其「L型」彈出，再逐漸轉向西南方向移動。

不過該路徑與香港天文台的預測有所分別。雖然桃芝同樣移向南海，卻繞過呂宋島北部，沒有直接「撞山」。此外，西太平洋同時有颱風正在生成，剛剛被命名為「萬宜」，預計將不斷向西方移動，但暫時沒有進一步的預測路線。而「萬宜」一名由香港提供，代表香港的地標萬宜水庫。

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