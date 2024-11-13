桃芝風球｜天文台改8號風球要看烈風區大小　預測或覆蓋香港南端

熱帶氣旋桃芝今日（13日）凌晨稍為減弱為熱帶風暴，天文台預告下午2時40分改發3號風球。最新預測移動路徑圖顯示，料桃芝明早（14日，星期四）8時在天文台尖沙咀總部正南160公里掠過，其時仍為熱帶風暴。



天文台今早表示會視乎桃芝明早的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。根據天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告資料，在今早9時，桃芝的烈風圈（風速超過每小時33海浬／61公里）半徑約140公里（75海浬）。天文台距香港南端的蒲台島約17公里，若桃芝烈風圈不再縮小，烈風圈外緣可能擦過香港南端。天文台今早更新風力預測，料今晚離岸及高地風力間中達8級，即烈風程度，較昨日（12日）預測吹7級（強風程度）為高。



熱帶風暴桃芝11月13日早上9時集結在香港之東南約310公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片）

桃芝與東北季候風「合璧」 廣東沿岸風勢頗大

天文台今早表示， 熱帶氣旋桃芝會在今日橫過南海北部，移近廣東西部沿岸至海南島以東海域，隨後逐漸減弱，但其減弱速度仍有不確定性。在桃芝與東北季候風的共同影響下，今明兩日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。

在早上10時，桃芝中心附近最高持續風速約為每小時85公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。

天文台預測熱帶氣旋桃芝移動位置和強度。（天文台圖片）

天文台預測桃芝明日尖沙咀以南約160公里掠過

據天文台預測移動位置和強度，桃芝中心會在明日清晨至早上集結在北緯20.9度、東經114.1度附近，即天文台尖沙咀總部以南約160公里；其後大致向西移動，至周五（15日）清晨減弱為熱帶低氣壓，並轉向南移動，降至低壓區。

內地中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳對桃芝的預測路徑與香港天文台相若，而韓國氣象廳則料桃芝在本港以南約200公里外掠過。

烈風圈半徑今早縮小至約140公里

天文台今早表示，預料桃芝會在明日早上於本港以南約200公里內掠過，會否改發8號風球視乎明早桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。

在強度方面，天文台預測桃芝明早中心附近最高持續風速約，減至每小時75公里；在今早9時，桃芝的烈風圈（風速超過每小時33海浬／61公里）半徑約140公里（75海浬），半徑較昨日縮小28公里(15海浬）；本地風力則料吹東至東北風5至6級，初時離岸及高地達8級。

蒲台島距離天文台尖沙咀總部約17公里。（香港旅遊發展局圖片）

烈風圈或擦過香港南端蒲台島 今明狂風驟雨

若桃芝在本港以南約160公里掠過，其烈風圈未必可觸及九龍，但距離天文台尖沙咀總部約17公里的香港南端蒲台島，則可能被烈風圈擦過，南丫島、長洲、大嶼山南部都可能較為大風。

天文台今早更新的九天天氣預報，提高今晚離岸及高地風力至間中8級。（天文台圖片）

天文台料離岸及高地風力今晚風力達烈風8級

另天文台今早更新的九天天氣預報顯示，天文台提高風力預測，料今日吹北至東北風4至5級，高地間中6級，下午風勢逐漸增強，離岸及高地風力由昨日預測間中達7級，提高至間中8級，即會吹烈風；而明日則吹東至東北風5至6級，初時離岸及高地達8級，稍後4至5級。天文台料今明兩日大致多雲，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。