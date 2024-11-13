桃芝路徑｜天文台料明早最近　港200公里內掠過　3因素定會否8號

【香港打風／天文台／移動路徑／銀杏／桃芝／萬宜／天兔颱風香港】一號戒備信號現正生效，天文台將在今午（13日）2時40分改發三號強風信號。天文台高級科學主任李淑明今早預計，桃芝明早（14日）最接近本港，將視乎其強度、烈風區和珠江口的距離及本地風力變化，考慮是否需改發更高信號。

李淑明表示，11月同時有四個熱帶氣旋在西北太平洋及南海出現，是1961年以來有完整紀錄以來首次出現，原因是今年副熱帶高壓脊較以往強，位置亦偏北，故熱帶氣旋出現的位置較北。



熱帶風暴桃芝11月13日早上9時，集結在香港東南約310公里。(天文台圖片）

料離岸及高地間中會達烈風程度

李淑明在港台節目《千禧年代》表示，桃芝今早採取較為偏北路徑，但同時已減弱，於清晨減弱成熱帶風暴，預計會向西北偏西移動，橫過南海北部，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。

她表示，預計桃芝逐漸靠近華南沿岸，與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中會達到烈風程度，天文台將在今午2時40分改發三號強風信號。

明日最接近本港 三因素決定會否改掛八號

她表示，預計桃芝明日最接本港，在本港以南200公里內掠過，視乎其強度、烈風區和珠江口的距離及本地風力變化，考慮是否需改發更高信號。她指，預計桃芝會向西北面偏西、往海水溫度較涼的地區移動，加上預計垂直風切變增大，相信桃芝強度會有所減弱，但仍會繼續監察情況。

至於颱風天兔，會在今明兩日逐漸增強，大致移向呂宋海峽一帶，但路經仍有變數，較大可能移向台灣以東海域。

香港天文台高級科學主任李淑明表示，預計桃芝明日最接本港，但同時預計有所減弱，視乎其強度、烈風區和珠江口的距離及本地風力變化。（資料圖片／黃詠榆攝）

四個熱帶氣旋同時出現 天文台：1961年以來首現

11月同時有四個熱帶氣旋在西北太平洋及南海出現。李淑明表示，是1961年以來有完整紀錄以來首次出現，原因是今年副熱帶高壓脊較以往強，位置亦偏北，故熱帶氣旋出現的位置較北。

她指，四個熱帶氣旋仍保持一定距離，相距約10至15經度，因此四個熱帶氣旋均有空間發展，並同時出現。

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