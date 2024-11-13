桃芝風球｜氣象學會解釋「四旋共舞」　未來須留意颱風會否增強

【香港打風／天文台／移動路徑／銀杏／桃芝／萬宜／天兔颱風香港】熱帶風暴桃芝靠近本港，一號風球現正生效，天文台將在今午（13日）2時40分改發3號風球。11月同時有四個熱帶氣旋在西北太平洋及南海出現，香港氣象學會發言人梁榮武解釋，因今年早期的熱帶氣旋數目不多，海水表面及深層溫度較高，提供足夠能量讓熱帶氣旋形成。



不過，他指熱帶氣旋對香港秋季或冬季的威脅仍然很細，因掠過本港時會減弱，但未來仍須留意颱風會否越來越強，因近日不少熱帶氣旋屬強颱風或超強颱風，與科學家的預期一致。



南中國海至西北太平洋在11月破紀錄出現四個熱帶氣旋並立情況。左起：銀杏（YINXING）、桃芝（TORAJI，台灣用桔梗）、天兔（USAGI）及萬宜（MAN-YI）。(天文台地球天氣網頁截圖片）

南中國海至西北太平洋在11月破紀錄出現四個熱帶氣旋並立情況。日本氣象廳11月12日凌晨的圖片可見其集結位置（黃色圈）。左起：銀杏（YINXING）、桃芝（TORAJI，台灣用桔梗）、天兔（USAGI）及萬宜（MAN-YI）。(日本氣象廳圖片）

11月同時有四個熱帶氣旋在西北太平洋及南海出現，包括桃芝、天兔、萬宜，以及昨日已減弱為低壓區的銀杏。梁榮武接受新城電台訪問時表示，估計受海水溫度影響所致。他解釋，熱帶氣旋或颱風不能在冷海水形成，海水表面溫度須超過26度，但最近兩日菲律賓東面海域的海水表面溫度達28度，屬高水平。

南中國海至西北太平洋在11月破紀錄出現四個熱帶氣旋並立情況。台灣中央氣象署11月12日凌晨的圖片可見其預測移動圖徑（紅色圈）。左起：銀杏（YINXING）、桃芝（TORAJI，台灣用桔梗）、天兔（USAGI）及萬宜（MAN-YI）。(台灣中央氣象署圖片）

他續指，熱帶氣旋經過海面表面時會攪動海水，降低海水深層溫度，但今年早期的熱帶氣旋數目不多，所以海水表面及深層溫度較高，提供足夠能量讓熱帶氣旋形成。

香港氣象學會發言人梁榮武解釋，因今年早期的熱帶氣旋數目不多，海水表面及深層溫度較高，提供足夠能量讓熱帶氣旋形成。(資料圖片)

梁榮武指出，熱帶氣旋和季候風會出現相互作用，因季候風受東北氣流影響，桃芝亦會引起東北氣流，所以會有兩個東北氣流，令風勢加強。不過，如果熱帶氣旋長時間受季候風影響，季候風的乾冷空氣捲入颱風環流，導致熱帶氣旋減弱。他續解釋，桃芝已由颱風減弱至熱帶風暴，中心風力亦下降，相信受乾燥季候風影響。

熱帶風暴桃芝11月13日早上9時，集結在香港東南約310公里。(天文台圖片）

被問及未來12月會否繼續受颱風影響，他表示，即使接連有颱風在太平洋或南中國海出現，對香港秋季或冬季的威脅仍然很細，因為掠過本港附近時會減弱，不過未來仍須留意颱風會否越來越強，因近日不少熱帶氣旋屬強颱風或超強颱風，與科學家的預期一致。

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼

