超強颱風萬宜｜天文台料最快今晚逼港800公里　周一或掛一號風球

天文台指，一股達強風程度的東北季候風會在今日（17日）稍後逐漸影響華南沿岸，同時預料熱帶氣旋萬宜會於今晚至星期一（18日）初時，進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，周一及周二（19日）風勢會逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號，即最快周一或會發出一號風球。



天文台預料，本周本港氣溫逐步下降，中期間中有雨，最低氣溫降至攝氏19度或以下。（梁鵬威攝）

天文台預料，本周本港氣溫逐步下降，中期間中有雨，最低氣溫降至攝氏19度或以下。

隨着一股達強風程度的東北季候風會在今日（17日）稍後逐漸影響華南沿岸，同時預料熱帶氣旋萬宜會於今晚至星期一（18日）初時，進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸。

天文台稱，在東北季候風及萬宜的共同影響下，本港周一及周二（19日）風勢會逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

天文台也提到，本周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。周一、及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。