超強颱風萬宜｜天文台料下周二港南400公里掠過　高地3號風球風力

超強颱風萬宜中心附近最高持續風速增至每小時210公里，正移向菲律賓呂宋島，未來一兩日橫過呂宋，進入南海中北部，隨後大致移向海南島一帶。天文台最新預測，料萬宜下周二（19日）最近香港，在正南約400公里掠過，不過其時已減弱為颱風，中心風速降至每小時130公里。天文台已預告會最快下周一（18日）會發出熱帶氣旋警告信號，若屆時俗稱「黑球」的強烈季候風信號已生效，按天文台過往做法，會直接跳過一號風球，發出3號風球。



萬宜是由香港提供的名稱，雖然這次「過門不入」，風雖遠，但獲得南下的東北季候風「加持」，天文台指在兩者共同影響下，下周中期華南沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，海有湧浪。天文台今日修訂九天天氣預報，提高下周二風力預測，料吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地由原預計吹6級，提升至達7級。6及7級為強風，即3號風球風力。



一股達強風程度的東北季候風會在明日稍後抵達華南沿岸，天文台料下周三（20日）起市區氣溫跌穿2字頭，一連三日低見19度。



▼11月14日 桃芝襲港8號風球前市民在尖沙咀迎風▼



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超強颱風萬宜11月16日上午8時集結在香港之東南約1,710公里，中心附近最高持續風速每小時210公里。（天文台圖片)

料周日至周一進入本港東南800公里警戒範圍

天文台表示，位於菲律賓以東海域的超強颱風萬宜會在未來一兩日橫過呂宋，在正午12時，萬宜集結在馬尼拉之東南偏東約570公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋。

預測萬宜明日（17日，星期一）深夜至下周一（18日）凌晨離開呂宋島，以超強颱風級別進入海中國海北部，即本港東南800公里警戒範圍。

天文台11月16日預測，萬宜11月19日最近香港，在正南約400公里掠過。（天文台圖片)

下周二颱風級別香港以南400公里掠過

天文台發表的預測移動路徑圖顯示，萬宜其後向西北移動，並且減弱。下周一早上移至本港東南約600公里，降至颱風級別，中心附近最高持續風速增至每小時140公里；後轉為西北偏西移動，在下周二（19日）早上逼至香港以南400公里，其時中心風力減至時速130公里，接近颱風風力下限（中心風力時速118公里）。

其後萬宜料轉向西南偏西移動，移向海南島以南海域，並逐漸減弱，天文台預測下周四（21日)早上降至熱帶低氣壓，離開香港800公里警戒範圍。

熱帶氣旋萬宜預測的位置和強度。(天文台圖片)

強東北季候風周日晚抵達華南沿岸 天文台或發「黑球」

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在星期日稍後抵達華南沿岸，隨後數日廣東地區氣溫逐步下降，料明日吹東北風3至4級，稍後離岸達6級。天文台昨（15日）表示，屆時會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號，即俗稱「黑球」，代表風力等同3號風球，即風速41至62公里。

3號風球(左)與「黑球」強烈季候風信號風力相同。(資料圖片)

天文台預告最快周一發出風球 或直接發3號風球

天文台表示，受到萬宜與東北季候風的共同影響，下周中期華南沿岸及南海北部風勢頗大及及有雨，海有湧浪。天文台預測下周一吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，下周二吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級，其中高地較原預測6級稍為提高，暫未預測會吹8級的烈風。

天文台昨指出，下星期一及星期二（18及19日）廣東沿岸風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。按天文台過往做法，若屆時已發出「黑球」，便會因主流風力來自萬宜，而直接跳過一號風球，發出3號風球。

下周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，天文台指個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。而星期一及星期二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米，市民請採取適當預防措施。

▼11月14日 桃芝襲港掛三號風球▼



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天文台指在季候風影響下，預料下周本港氣溫逐步下降，最低氣溫會降至19度或以下，提醒市民要留意在風勢頗大的陰雨天下，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。

天文台11月16日上午11時半更新九天天氣預報，預測11月19日高地風力間中達7級。(天文台圖片)

下周日起連日有驟雨 下周三起氣溫低至19度

根據天文台九天天氣預報：

星期日（17日） 吹東北風3至4級，稍後離岸達6級；早晚大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一（18日）吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。大致多雲。日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣雨，晚上氣溫顯著下降，海有湧浪，氣溫介乎23至26度。

下周二（19日）吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級。多雲，有幾陣雨，海有湧浪。氣溫下降至20至23度。

下周三（20日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。 多雲，間中有雨，海有湧浪。氣溫下降至19至22度。

下周四（21日）吹北至東北風4至5級，多雲，有幾陣雨。氣溫介乎至19至22度。

下周五（22日）吹東北風4至5級，大致多雲，初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎至19至23度。

熱帶低氣壓天兔集將橫過台灣南部並逐漸消散。(天文台圖片)

另外，正午12時，熱帶低氣壓天兔集結在高雄之東南約20公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，橫過台灣南部並逐漸消散。