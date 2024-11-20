天氣｜今日密雲有雨　市區最低18度　未來一兩日早晚仍稍涼

萬宜繼續減弱並遠離本港，所有熱帶氣旋警告信號昨晚（19日）取消。受東北季候風共同影響，本港昨日顯著較涼。天文台今日（20日）凌晨0時45分指出，天文台昨晚錄得最低氣溫18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。另天文台於凌晨0時15分指出，大澳及鰂魚涌的水位曾上漲至海圖基準面以上約3米，比正常潮水升高約0.3米。



一股東北季候風正影響華南。同時，與萬宜殘餘相關的廣闊雲帶正覆蓋廣東沿岸。天文台預測，今日（20日）密雲有雨，天氣稍涼，市區全日最低約18度，日間氣溫徘徊在20度左右。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，未來一兩日早晚仍然稍涼，日間天色較為明朗。周末期間風勢頗大。



圖為截至11月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月18日 沙田城門河受萬宜及天文大潮影響河水倒灌▼



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本周後期天色漸明朗 周末期間風大有幾陣雨

天文台指出，受東北季候風影響，今日廣東沿岸及南海北部風勢仍然頗大及有雨，天氣較涼。同時與萬宜殘餘相關的廣闊雲帶會覆蓋該區。

隨著東北季候風逐漸緩和，本周後期廣東沿岸天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。受一股季候風補充影響，周末期間廣東沿岸風勢頗大及有幾陣雨。預料另一股東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫再度下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月20日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月18日 大澳受萬宜及天文大潮影響水浸▼



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下周三再降溫 下周四跌至最低16度

根據天文台九天天氣預報，明日（21日）吹北至東北風4級，初時間中5級。大致多雲，有一兩陣微雨。早晚稍涼，下午部份時間天色明朗，介乎18至22度。周五（22日）大致多雲，早上稍涼，日間短暫時間有陽光。氣溫稍微回升至19至23度。

周六（23日）最低氣溫重回2字眼，仍大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20至23度。 下周日（24日）初時有一兩陣雨，下午短暫時間有陽光，最低氣溫回升至21度。

下周一（25日）至下周三（27日）均短暫或部份時間有陽光，其中下周二（26日）稍後有一兩陣雨。下周三則初時有一兩陣雨，早晚清涼，氣溫顯著至介乎17至22度。 下周四（28日）大致天晴及乾燥，早晚清涼，氣溫進一步跌至16至20度。