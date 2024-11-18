颱風萬宜．最新｜一號風球今早發出　天文台：發更高視乎3條件

颱風萬宜橫過菲律賓呂宋島後進入南中國海中北部，天文台今日（18日）凌晨0時指出，萬宜將於未來一兩小時進入本港800公里警戒範圍，將在今早6時至9時之間發出一號風球。是否需要在星期一晚至星期二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。



天文台預料星期一晚及星期二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。



▼11月18日 颱風萬宜風暴消息▼

颱風萬宜11月17日晚上23時集結在香港之東南約850公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。（天文台圖片）

天文台11月18日凌晨0時更新九天天氣預報，料11月19日風力較大。(天文台圖片)

【00:05】天文台發出特別天氣提示，指出按照現時預測，颱風萬宜將於未來一兩小時進入本港800公里警戒範圍，天文台會在今早6時至9時之間發出一號風球。

天文台預測預料萬宜會逐漸減弱，但隨着萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，星期二（19日）該區風勢頗大。是否需要在星期一晚至星期二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。

天文台指未來一兩日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料星期一晚及星期二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施；預料星期二及星期三間中有雨，氣溫進一步下降，最低氣溫在18度或以下。

▼11月17日 颱風萬宜風暴消息▼

【23:36】熱帶氣旋萬宜今晚（17日）橫過菲律賓呂宋島中部時「撞散」，由超強颱風連降兩級至颱風，即將進入南中國海北部，進入本港東南800公里警戒範圍。天文台最新的預測顯示，萬宜在南海後，將維持颱風級別向西北移動，周一（18日）晚至周二（19日）日間，在本港以南400公里內掠過，最近時約為正南380公里。天文台已預告在周一早上6至9時發出一號風球，將是本月第三次，創二戰後有紀錄以來11月最大風球紀錄。

有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明在社交媒體撰文，他指截至今日，今年在西北太平洋生成25個熱帶氣旋，其中有8個達超強颱風強度，而且全部都登陸，「造成相當大嘅人命傷亡和財物損失」，視乎天文台最終分析，這或會是一個紀錄。

▼11月12日 熱帶氣旋桃芝一號風球生效▼



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▼11月13日 熱帶氣旋桃芝3號風球下中環天星碼頭▼



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▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



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▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼

