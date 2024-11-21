天氣｜今早清涼約17度　日間雨勢逐漸減弱　明日「小雪」有微雨

東北季候風正影響華南沿岸。同時一道廣闊雲雨帶正覆蓋該區。天文台預測，今早（21日）多雲，間中有雨。早上天氣清涼，最低氣溫約17度。日間雨勢逐漸減弱，下午部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁北至東北風。天文台展望，未來一兩日天色較為明朗，日間氣溫稍為回升。周末至下周初風勢頗大。



圖為截至11月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



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本周後期氣溫稍為回升 周末期間風大有雨

天文台指出，受東北季候風影響，今明兩日廣東早晚天氣稍涼。同時，隨著覆蓋華南沿岸的廣闊雲雨帶轉薄，該區天色漸轉明朗，本周後期日間氣溫稍為回升。

一股偏東氣流會在周末及下周初影響廣東沿岸，該區風勢頗大，有一兩陣雨。預料另一股東北季候風會在下周初抵達華南，下周中期廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月21日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



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下周三顯著降溫 下周四及周五低見15度

明日（22日）為二十四節氣的小雪，根據天文台九天天氣預報，當日短暫時間有陽光，早上稍涼，稍後有一兩陣微雨，氣溫稍微回升至19至23度。

周六（23日）最低氣溫重回2字眼，短暫時間有陽光。早晚有一兩陣微雨，氣溫介乎20至23度。 下周日（24日）大致多雲。早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，最低氣溫回升至21度。

下周一（25日）及下周二（26日）均短暫時間有陽光，其中下周二介乎20至24度。下周三（27日）氣溫顯著下降，大致多雲，有一兩陣雨，最低氣溫跌至16度，比前一天最高氣溫相差8度。下周四（28日）及下周五（29日）均乾燥、早晚清涼，兩日均最低跌至15度，最高則分別20及21度。