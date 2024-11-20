秋颱萬宜｜二戰後首次11月3度掛風球卻未算最遲？3年前12月也掛過

繼「銀杏」及「桃芝」後，「萬宜」成為今年11月第三個影響本港的熱帶氣旋。



由於西北太平洋的海水溫度仍然偏高，而且垂直風切變較弱，「萬宜」在11月15日增強為超強颱風（見下方圖輯圖一），隨後橫過呂宋，並於18日凌晨進入本港800公里範圍，天文台隨後發出一號戒備信號。

11月18日晚受熱帶氣旋萬宜與東北季候風影響，又是天文大潮，大埔林村河河水倒灌。在太和路、南運路交界行人隧道，有男子背着女友人行水浸隧道。（潘耀昇攝）

城門河兩旁及大澳出現水浸 點圖放大看更多萬宜相關圖片：

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「萬宜」在橫過呂宋及進入南海北部後，強度逐漸減弱，但在東北季候風及「萬宜」的共同影響下，本港在18日晚上至19日離岸及高地間中吹強風。

雖然在「萬宜」影響本港期間，整體風力不及「銀杏」與「桃芝」，但由於正值天文大潮，加上受東北季候風及「萬宜」的共同影響，本港水位在18日晚間漲潮時升得特別高。

當中鰂魚涌、大澳及大埔滘的最高水位分別上升至海圖基準面以上3.36、3.36及3.52米（圖二），分別打破其11月最高水位紀錄。個別沿岸低窪地區如城門河兩旁（圖三）及大澳（圖四）亦出現輕微水浸。

熱帶氣旋桃芝11月14日襲港過後，天文台早上10時20分以3號風球取代8號風球。在港鐵紅磡站，有不少打工仔在落波後，乘搭列車回公司。（黃浩謙攝）

二戰後年內最遲發出的八號信號 點圖放大看更多桃芝颱風相關照片：

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今年已有七個熱帶氣旋令到天文台需發出熱帶氣旋警告信號，其中「銀杏」、「桃芝」及「萬宜」於11月先後影響本港，令天文台自二戰後首次於11月內三度發出熱帶氣旋警告信號。

上次在11月發出多於一次熱帶氣旋警告信號已是1954年，當時的熱帶氣旋為「柏美娜」和「露比」。而年內最遲發出熱帶氣旋警告信號的案例則為2021年12月的「雷伊」。

強颱風銀杏11月10日續影響香港，天文台早上改發一號風球，不過未未大風雨，在尖沙咀海旁，有不少遊客及市民出來享受周日閒情。（蘇煒然攝）

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原文：秋颱萬宜 水漲潮高 作者：謝威寶