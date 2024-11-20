小雪｜冬日涼氣至 天文台料下周二一夜跌8度 周四周五市區15度
撰文：陶嘉心
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最新九天天氣預報出爐！天文台今日（20日）指，隨著覆蓋華南沿岸的廣闊雲雨帶轉薄，本周後期，包括周五（22日）的廿四節氣「小雪」日間氣溫稍為回升，但預料一股東北季候風會在下周初抵達華南，下週中期廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼，周二（26日）日間市區24度，但翌日（27日）低見16度，一夜急跌8度，而下四（28日）及下周五（29日），預測市區只有15度。
周五是廿四節氣「小雪」，意味中國南方地區的北部開始進入冬季，已是初冬景象。根據香港天文台最新預測，當日市區氣溫介乎19至23度，比近兩日稍稍回升，而短暫時間有陽光，早上稍涼，稍後有一兩陣微雨。
最新天文台九天天氣預報指出，受東北季候風影響，未來一兩日廣東早晚天氣稍涼，同時，隨著覆蓋華南沿岸的廣闊雲雨帶轉薄，該區天色漸轉明朗，本周後期日間氣溫稍為回升。
天文台：下周中期廣東沿岸氣溫顯著下降
天文台又指，一股偏東氣流會在周末及下周初影響廣東沿岸，風勢頗大，有一兩陣雨，而預料另一股東北季候風會在下周初抵達華南，下周中期廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼。
預測顯示，下周二日間市區最高24度，但翌日市區最低低見16度，一夜急跌8度，而下四及下周五，預測市區只有15度。
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