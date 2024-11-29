天文台｜乾燥東北季候風帶來晴朗天氣　明早清涼　下周初氣温回升

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣。天文台今日（29日）表示，正午時分，本港普遍地區的相對濕度下降至百分之三十以下。早上7時許，天文台錄得最低氣溫16.6度，是入秋以來的最低紀錄。預測本港天晴及非常乾燥。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望:未來兩三日大致天晴，日間乾燥，但明早仍然清涼。下週初至中期氣溫逐步回升。



天文台於11月29日下午1時顯示各區氣溫圖。（天文台網頁圖片）

天文台今早七時許錄得最低氣溫16.6度，是入秋以來的最低紀錄。(HK01記者攝)

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下周初氣溫稍為回升 最高24度

天文台指出，乾燥的東北季候風會在明日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區早上清涼，內陸地區日夜溫差較大。該季候風會在周末期間逐漸緩和，而隨著一股偏東氣流影響廣東沿岸，下周初至中期該區氣溫逐步回升，天色大致良好。預料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區天氣轉涼。

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圖為天文台截至11月29日11時30更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周後期另一東北季候風 氣溫稍回落

明日（30日）至下周一（12月2日）均天晴乾燥。明日早上清涼，氣温介乎17至21度，明日相對濕度最低約40%。下周日（12月1日）起氣溫逐漸回升，當日介乎18至22度，下周一進一步升至19至23度。

下周二（12月3日）至下周三(12月4日）均大致天晴，最低氣溫上升至21度，最高均為24度。下周五（12月6日） 部份時間有陽光、日間乾燥，氣溫回落至18至22度。下周六（12月7日）早上清涼，日間乾燥，最低跌至17度。