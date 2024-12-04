天文台｜強風程度偏東氣流　周五「大雪」溫暖　周日清涼最低16度

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，該區天色大致良好。本港地區今日（4日）大致天晴。最高氣温約24度，吹和緩至清勁偏東風，初時高地間中吹強風。展望：未來一兩日大致天晴，日間溫暖。周末期間漸轉吹偏北風，下周初早上清涼。



圖為截至12月4日早上11時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台表示，本港地區今日(4日)大致天晴。最高氣温約24度。(香港01記者攝)

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東北季候風周末期間抵達 下周初清涼

受一股達強風程度的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天色大致良好。而一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區早上清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在下周後期影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月4日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五「大雪」大致天晴 最高24 度 周六晚跌至18度

明日（5日）及周五(6日)為二十四節氣「大雪」，均大致天晴，氣溫均介乎20至24度。周六（7日）則部份時間有陽光，晚上稍涼，當日氣溫稍為回落至18至23度。

下周日（8日） 早上清涼，部份時間有陽光及乾燥，氣溫進一步跌至16至20度。下周一（9日）仍部分時間有陽光。早上清涼及有一兩陣微雨。氣溫稍回升至17至21度之間。下周二（10日）大致多雲，短暫時間有陽光。氣温升至18至22 度。下周三（11日）部份時間有陽光，最低氣溫上升至19度。下周四（12日）早上清涼，最低回落至17度。

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