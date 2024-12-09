天文台調低本周氣溫預測　周六提早轉寒低至14°C　下周二回升21°C

天文台今日（9日）表示，一股東北季候風會在星期三（11日）晚抵達廣東沿岸，香港氣溫將逐步下降。天文台調低明日（9日）至下周日（14日）的氣溫預測，下降攝氏一度，預計本港提早周六轉寒，低見14度，到周日再跌至13度。



天文台預計，隨着東北季候風會在下周中期逐步緩和，下周二（17日）起日間最高氣溫才會重上20度。



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天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸。本港各區今日氣溫較昨日為暖，除大帽山外，各區的錄得雙位數的最低氣溫。

天文台預料明早（10日）市區最低氣溫約18度，新界再低兩三度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度。晚上有一兩陣微雨。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。

天文台今日再調低本周氣溫預測。(天文台網頁)

再下調氣溫預測 比昨日預測各低1度

天文台預計，另一股東北季候風會在星期三晚抵達廣東沿岸，本周後期至下周初受季候風持續影響，廣東沿岸地區氣溫逐步下降，早晚相當清涼，內陸地區寒冷。預料東北季候風會在下周中期逐步緩和，華南漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升。

據今午4時30分更新的九天天氣預報，天文台今日下調本周二至六的氣溫預測，各日的最高或最低氣溫都比昨日的預測低攝氏一度。

天文台今日再調低本周氣溫預測。(天文台網頁)

預測周日最寒冷 料市區低見13°C

天文台預料周五（13日）氣溫開始下降，市區（天文台總）介乎16至19度；周六（14日）低2度，介乎14至18度；下周日（15日）介乎13至17度；到下周一微升至介乎14至19度，周二日間回升至21度。

天色方面，料明日大致多雲，日間短暫時間有陽光；周三、周四其後部分時間有陽光，到下周二起大致天晴及乾燥，早上清涼。

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