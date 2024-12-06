天文台｜「大雪」最高23度　明晚轉涼　周日及下周一最低只有16度

天文台今日(6日)表示，現時影響華南的東北季候風會在明日(7日)逐漸增強，下周初該區早上清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東沿岸氣溫稍為回升。預料受另一股東北季候風影響，下周後期華南沿岸氣溫逐步下降，早晚清涼。



今日為二十四節氣的「大雪」，天文台指東北季候風正影響華南。同時，覆蓋沿岸地區的雲帶逐漸轉薄。本港大致天晴。展望：未來兩三日部分時間有陽光。明日漸轉吹偏北風，晚上轉涼，星期日及星期一市區最低氣溫降至約16、17度，新界再低兩三度。



圖為截至12月6日早上11時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風周中緩和 另一股下周後期殺到

天文台今日(6日)表示，現時影響華南的東北季候風會在明日(7日)逐漸增強，下周初該區早上清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東沿岸氣溫稍為回升。預料受另一股東北季候風影響，下周後期華南沿岸氣溫逐步下降，早晚清涼。



天文台指出，一股偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，同時東北季候風為廣東內陸帶來大致良好的天氣。隨著季候風在星期六增強，下周初華南沿岸早上清涼。而季候風會在下周中期緩和，廣東氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在下周後期為華南沿岸帶來較涼的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月6日凌晨11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二及周三有微雨 下周六最低又跌至16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（7日）部份時間有陽光，晚上轉涼，當日氣溫介乎18至23度。 下周日（8日） 早上清涼，部份時間有陽光及乾燥，氣溫進一步跌至16至20度。

下周一（9日）仍早上清涼，氣溫稍回升至17至21度之間。下周二（10日）及下周三（11日）大致多雲、早晚有一兩陣微雨，最低氣溫回升至19及20度，最高為23及24度。

下周四（12日）部份時間有陽光氣溫再度回落，介乎18至22度。下周五(13日)及下周六（14日）均乾燥。晚上清涼。氣温繼續回落至最低17及16度。