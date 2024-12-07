天文台｜季候風今晚增強　明低見15度　下周中、後期氣温又升又跌

乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。此外，華南北部的氣壓正在上升，天文台表示，指季候風會在今晚逐漸增強，預測明早清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。日間最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。展望:星期一早上仍然清涼，風勢較大。隨後一兩日氣溫稍為回升，雲量較多。



圖為截至12月7日中午12時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風為華南帶來大致晴朗的天氣，天文台預測今日乾燥，最高氣温23度。(HK01記者攝)

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季候風下周中緩和 另一股下周後期殺到 氣温逐步降

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區早上清涼，天色大致良好。而季候風會在下周中期緩和，華南沿岸氣溫稍為回升，雲量較多。預料受另一股東北季候風影響，下周後期華南沿岸氣溫逐步下降，早晚清涼，風勢頗大。

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圖為天文台截至12月7日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二及周三有微雨 下周六最低又跌至16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（8日）早上清涼，大致天晴及乾燥。氣溫跌至16至20度。濕度介乎50%-70%。

下周一（9日）部分時間有陽光。早上清涼，日間乾燥。氣溫稍回升至17至21度之間。

下周二（10日）及下周三（11日）大致多雲。早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。最低氣溫回升至19及20度，最高為22及24度。

下周四（12日）部分時間有陽光。氣溫再度回落，介乎18至22度。下周五(13日)及下周六（14日）均乾燥﹐早晚清涼。氣温繼續回落至最低17及16度。下周六濕度介乎45%-70%。