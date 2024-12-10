天文台｜季候風持續周四轉吹北風　氣温逐日下跌　下周日低見13度

東北季候風正影響廣東。同時一道雲帶覆蓋廣東東部。天文台預測，本港地區今日(10日）大致多雲。日間短暫時間有陽光。晚上有一兩陣微雨。展望明日日間溫暖，晚上至星期四轉吹偏北風。天文台表示，本周後期至下周初受季候風持續影響，廣東沿岸地區氣溫逐步下降，早晚相當清涼，內陸地區寒冷。



天文台預料周五（13日）氣溫開始下降，市區介乎16至19度；周六（14日）低2度，介乎14至18度；下周日（15日）介乎13至17度；到下周一微升至介乎14至19度，周二(17日)日間回升至21度。



圖為截至12月10日上午11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台測今晚(10日)大致多雲。明日(11 )日間溫暖，晚上轉吹偏北風。隨後數日氣溫逐步下降。(HK01記者攝)

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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料東北季候風逐步緩和 下周中期漸轉天晴乾燥

天文台表示，一股東北季候風會在明晚抵達華南沿岸，本周後期至下周初受季候風持續影響，廣東沿岸地區氣溫逐步下降，早晚相當清涼，內陸地區寒冷。預料東北季候風會在下周中期逐步緩和，華南漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月10日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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周五起連續七天乾燥、早晚清涼 下周二回升至21度

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）部份時間有陽光。早上有一兩陣微雨，介乎19至24度。周四（12日） 部份時間有陽光，天氣轉涼，氣溫稍降至17至21度。

周五（13日）及周六（14日）均大致多雲，日間部份時間天色明朗及乾燥，早晚清涼。其中周五氣温跌至16度；周六更進一步跌至14至18度。

下周日（15日）早上相當清涼。日間部分時間天色明朗及乾燥。氣温再跌、介乎13至17度。下周一（16日）早上仍相當清涼，乾燥。氣温稍回升至14至19度。下周二（17日）及下周三（18日）均早上清涼，大致天晴及乾燥。下周二氣溫回升，最低溫度16度，翌日為17度。最高則上升至21度、22 度。

天文台預料周五（13日）氣溫開始下降，市區介乎16至19度；周六（14日）低2度，介乎14至18度；下周日（15日）介乎13至17度；到下周一微升至介乎14至19度，周二日間回升至21度。