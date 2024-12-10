天文台：韓國11月底百年暴雪擾民生　氣候變化使極端天氣頻繁

正值秋末冬初，一股強烈東北季候風11月下旬曾影響東亞大陸並向南擴展，除為內地帶來下半年首場寒潮，韓國首爾及其周邊地區亦錄得破紀錄暴雪。其中，首爾氣象觀測站在11月26日至28日錄得積雪28.6厘米，創下1907年有記錄以來11月份新高。天文台網誌周一（9日）載文，分析暴雪成因及對民生影響。



▼11月底 韓國大雪破百年紀錄▼



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受切斷低壓及海面溫度上升影響

天文台指出，分析資料（圖一，左）顯示，11月底有「切斷低壓」於東北亞大陸一帶建立。「切斷低壓」是緩慢移動或幾乎停留不動的大型天氣系統，使得高空槽脊擾動的正常東向進程受阻。由於該系統持續兩三日停留在中國東北部，相關的高空西風波動把北方的冷空氣不斷輸送至渤海和黃海一帶（圖一，右），而且由於該區海面溫度較同期氣候正常值高約2度（圖二），使近海面氣團的水氣含量增加。

圖一（左）：歐洲中期預報中心11月27日上午8時（香港時間）的500百帕位勢高度分析資料，顯示有切斷低壓於東經120度至140度附近建立。 圖一（右）：11月27日正午12時（香港時間）的衛星圖像顯示，廣闊雲帶在高空西風引導下自渤海及黃海飄向朝鮮半島一帶。（天文台圖片）

當暖濕氣團遇上來自北方的乾冷空氣時，異常大的溫濕差異加上高空西風波動帶動的上升機制，為雲團發展提供理想條件。最終這些雲團被高空西風持續帶到朝鮮半島一帶（圖一，右），配合適當的物理條件，造成大量降雪。

圖二：綠色方框顯示朝鮮半島附近海域的海面溫度距平（11月24至30日），資料來源為美國國家海洋和大氣管理局。（天文台圖片）

首爾兩大國際機場逾千班機取消

適度降雪帶來美景，但暴雪會對社會民生造成影響。根據韓國官方資料，這場暴雪嚴重影響機場運作，首爾兩大國際機場（仁川機場和金浦機場）11月27日的積雪超過15厘米。在11月27日至28日，兩大機場共有1,033架次航班取消、4,352架次延誤。

天文台指出，在氣候變化的背景下，大氣或海洋環流異常有機會加劇，使極端天氣的出現變得頻繁，全球都可能受影響。為了減緩全球暖化及其帶來的影響，大家應從日常生活入手，珍惜資源、減少浪費。