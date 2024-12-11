天文台｜今晚轉吹北風天氣轉涼　下周日低見13度　新界再低兩三度

廣東內陸的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚抵達華南沿岸。天文台預測，本港今日（12月11日）下午部分時間有陽光及溫暖，吹和緩東北風，今晚轉吹北風，離岸風勢清勁，大致多雲，天氣稍涼。展望：未來數日氣溫逐步下降，周末期間早晚相當清涼，星期日市區最低氣溫降至13度左右，新界再低兩三度。



圖為截至12月11日上午11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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本周後期早晚相當清涼 下周中期漸轉天晴乾燥

天文台指出，受東北季候風及其補充持續影響，未來數日華南沿岸氣溫逐步下降。此外，一道雲帶會在周末期間覆蓋廣東沿岸，該區早晚相當清涼，內陸地區寒冷。隨著季候風稍為緩和及雲帶轉薄，預料下周初至中期華南地區漸轉天晴，日間氣溫回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月11日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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周五起連日早晚清涼 下周一最低仍僅14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（12日）部份時間有陽光，早上清涼，介乎17至21度。周五（13日）大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥，早晚清涼，介乎16至19度。

周六（14日）及下周日（15日）均大致多雲及乾燥，早晚相當清涼，日間部分時間天色明朗。其中周六介乎14至17度；下周日進一步跌至13至16度。

下周一（16日）部分時間有陽光及乾燥，早上相當清涼，介乎14至19度。下周二（17日）至下周五（20日）大致天晴及乾燥，早上清涼，下周三及周四、日間乾燥。下周二氣溫稍為回升，介乎16度至21度；其後數天進一步回升至17至21度。