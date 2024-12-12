天氣｜今早清涼市區約16度　周末期間低見13度　新界寒冷低兩三度

東北季候風正為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣。天文台指出，本港今早（12月12日）各區氣溫普遍較昨日低三至四度。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早上清涼，市區最低氣溫約16度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁北至東北風。



天文台展望，明日（13日）早晚清涼，周末期間風勢頗大，氣溫進一步下降，星期日（15日）市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度。



圖為截至12月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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明日早晚清涼 東北季候風持續影響

天文台指出，受東北季候風及其補充持續影響，未來兩三日華南沿岸氣溫逐步下降。此外，一道雲帶會在周末期間覆蓋廣東沿岸，該區早晚相當清涼，內陸地區寒冷。隨著季候風稍為緩和及雲帶轉薄，預料下周初至中期華南地區漸轉天晴，日間氣溫回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月12日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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至下周五仍早上清涼及乾燥 下周初氣溫回升

根據天文台的九天天氣預報，明日（13日）至下周日（15日）均大致多雲及乾燥，早晚清涼，日間部份時間天色明朗。明日介乎16至19度之間，之後氣溫逐日下跌，周六（14日）降至14至17度，周日進一步跌至13至16度。

下周一（16日）至下周五（21日）均早上清涼及乾燥，下周一最低仍僅14度，但最高氣溫回升至19度。隨後數日氣溫逐步回升，下周二（17日）最低氣溫微升至16度，最高氣溫重現2字頭，至下周五均為21度。下周三（18日）及下周四（19日）最低氣溫回升至17度。