今晚開始氣溫下降　天文台料周末或破入冬最凍紀錄　周日會有雨？

一股東北季候風會在今晚（12月11日）抵達華南沿岸，本周後期至下周初本港氣溫逐步下降。按照現時預測，東北季候風會在周末期間早晚為本港帶來相當清涼的天氣，很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，而新界氣溫會較市區再低兩三度，會達寒冷的水平。



相信大家還記得剛過去的星期日（12月8日）天氣清涼。而當日天文台錄得最低氣溫16.0度，是今年入冬以來的最低紀錄。雖然這一兩日氣溫稍為回升，但預料一股東北季候風會在星期三（12月11日）晚抵達華南沿岸，該區天氣會開始轉涼。

天文台預料本周後期至下周初本港氣溫逐步下降。（資料圖片）

周日或有雨？點圖放大看各電腦模式預測及更多相關數據：

+ 2

現時華中的氣壓正在上升（見上方圖輯圖一A），與其相關的東北季候風正逐漸向南擴展，預料會在星期三晚（12月11日）抵達華南沿岸。在季候風抵達前，星期三日間仍然溫暖，但晚上會轉吹北風，天氣開始轉涼。受東北季候風的持續影響，本周後期至下周初本港氣溫會逐步下降。按照現時預測，這一波冷空氣會在周末期間早晚為本港帶來相當清涼的天氣（圖一B），很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，而新界氣溫會較市區再低兩三度，會達寒冷的水平。

參考最低溫度概率預報圖（圖二），本周後期至下周初氣溫下跌趨勢明顯，但其降溫幅度及這次天氣過程中市區的最低氣溫仍有不確定性。冷空氣能否抵達市區受到各項因素影響，包括能否翻過大帽山、獅子山等天然屏障。以往亦曾有淺薄冷空氣被山脈阻隔而停留在新界而未能抵達市區。

此外，降溫幅度除受冷空氣厚度及地形屏障影響外，會否降雨亦是關鍵因素。而即使只是受微雨影響，降溫幅度亦會較大。根據現時評估，這次冷空氣過程下雨機會不大，但仍有個別電腦預報模式預測在香港附近有輕微降雨（圖三）。

無論如何，預料未來數天氣溫逐步下降，市民請注意保暖，準備好合適禦寒衣物。如你認識獨居的長者或慢性病患者，可多致電關心他們，看看是否需要提供幫助。請市民繼續留意天文台的這連結會以新視窗打開。最新天氣預報。

【延伸閱讀】寒冷天氣｜日本電視台揭「羽絨這樣穿才保暖」 暖包最好放2位置

【延伸閱讀】寒冷天氣｜日本電視台揭「羽絨這樣穿才保暖」 暖包最好放2位置

點圖放大瀏覽：

+ 14

【延伸閱讀】寒冷天氣｜吸煙飲酒可禦寒？醫生指隨時猝死 必知10個保暖注意位

【延伸閱讀】寒冷天氣｜吸煙飲酒可禦寒？醫生指隨時猝死 必知10個保暖注意位

點圖放大瀏覽：

+ 24

原文：今個冬天終於凍？ 作者：范文熙、郭于庭