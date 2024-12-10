冬天終於凍？天文台料周末或創入冬最凍 冷空氣入市區要「翻山」
天文台今日（10日）發表天氣隨筆，一股東北季候風會在周末期間為本港帶來相當清涼的天氣，很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄。另外，新界氣溫會較市區再低兩三度會達寒冷的水平。天文台提醒，預料未來數天氣溫逐步下降，市民請注意保暖。
新界達寒冷水平
天文台今日發表天氣隨筆，表示一股東北季候風會在明晚（11日）抵達華南沿岸，本周後期至下周初本港氣溫逐步下降。天文台預測，東北季候風會在周末期間早晚為本港帶來相當清涼的天氣，很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，而新界氣溫會較市區再低兩三度，會達寒冷的水平。
回顧剛過去的星期日（12月8日）天氣清涼，而當日天文台錄得最低氣溫16度，是今年入冬以來的最低紀錄。雖然這一兩日氣溫稍為回升，但預料一股東北季候風會在星期三（12月11日）晚抵達華南沿岸，該區天氣會開始轉涼。
周三日間仍暖晚上轉涼 市區最低氣溫有不確定性
天文台稱，現時華中的氣壓正在上升，與其相關的東北季候風正逐漸向南擴展，預料會在星期三晚（11日）抵達華南沿岸。在季候風抵達前，星期三日間仍然溫暖，但晚上會轉吹北風，天氣開始轉涼。
周六市區最低14度 周日跌至13度 或連日創入冬最凍紀錄
根據香港九天天氣預報，周六（14日）市區會跌至最低14度，周日（15日）更僅得13度，如預測最終成真，將連續兩日破今年最低溫紀錄。
受東北季候風的持續影響，本周後期至下周初本港氣溫會逐步下降。按照現時預測，這一波冷空氣會在周末期間早晚為本港帶來相當清涼的天氣，很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，而新界氣溫會較市區再低兩三度，會達寒冷的水平。
冷空氣能否達市區受各項因素影響 包括能否翻過大帽山、獅子山
參考最低溫度概率預報圖，本周後期至下初氣溫下跌趨勢明顯，但其降溫幅度及這次天氣過程中市區的最低氣溫仍有不確定性。冷空氣能否抵達市區受到各項因素影響，包括能否翻過大帽山、獅子山等天然屏障。以往亦曾有淺薄冷空氣被山脈阻隔而停留在新界而未能抵達市區。
降溫幅度受降雨因素影響 提醒市民注意保暖
此外，天文台表示，降溫幅度除受冷空氣厚度及地形屏障影響外，會否降雨亦是關鍵因素。而即使只是受微雨影響，降溫幅度亦會較大。根據現時評估，這次冷空氣過程下雨機會不大，但仍有個別電腦預報模式預測在香港附近有輕微降雨。
天文台提醒，預料未來數天氣溫逐步下降，市民請注意保暖，準備好合適禦寒衣物。如有認識獨居的長者或慢性病患者，可多致電關心他們，看看是否需要提供幫助。
▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼