冬天終於凍？天文台料周末或創入冬最凍　冷空氣入市區要「翻山」

天文台今日（10日）發表天氣隨筆，一股東北季候風會在周末期間為本港帶來相當清涼的天氣，很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄。另外，新界氣溫會較市區再低兩三度會達寒冷的水平。天文台提醒，預料未來數天氣溫逐步下降，市民請注意保暖。



電腦模式氣溫預報可見目前位於華中一帶的冷空氣會在週末期間擴展至華南。（香港天文台網頁截圖）

新界達寒冷水平

天文台今日發表天氣隨筆，表示一股東北季候風會在明晚（11日）抵達華南沿岸，本周後期至下周初本港氣溫逐步下降。天文台預測，東北季候風會在周末期間早晚為本港帶來相當清涼的天氣，很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，而新界氣溫會較市區再低兩三度，會達寒冷的水平。

回顧剛過去的星期日（12月8日）天氣清涼，而當日天文台錄得最低氣溫16度，是今年入冬以來的最低紀錄。雖然這一兩日氣溫稍為回升，但預料一股東北季候風會在星期三（12月11日）晚抵達華南沿岸，該區天氣會開始轉涼。

最低溫度概率預報圖顯示未來數日氣溫下跌趨勢明顯，但下週初最低氣溫數值仍有不確定性。（香港天文台網頁截圖）

周三日間仍暖晚上轉涼 市區最低氣溫有不確定性

天文台稱，現時華中的氣壓正在上升，與其相關的東北季候風正逐漸向南擴展，預料會在星期三晚（11日）抵達華南沿岸。在季候風抵達前，星期三日間仍然溫暖，但晚上會轉吹北風，天氣開始轉涼。

周六市區最低14度 周日跌至13度 或連日創入冬最凍紀錄

根據香港九天天氣預報，周六（14日）市區會跌至最低14度，周日（15日）更僅得13度，如預測最終成真，將連續兩日破今年最低溫紀錄。

香港九天天氣預報。（天文台網頁）

受東北季候風的持續影響，本周後期至下周初本港氣溫會逐步下降。按照現時預測，這一波冷空氣會在周末期間早晚為本港帶來相當清涼的天氣，很有可能會打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，而新界氣溫會較市區再低兩三度，會達寒冷的水平。

冷空氣能否達市區受各項因素影響 包括能否翻過大帽山、獅子山

參考最低溫度概率預報圖，本周後期至下初氣溫下跌趨勢明顯，但其降溫幅度及這次天氣過程中市區的最低氣溫仍有不確定性。冷空氣能否抵達市區受到各項因素影響，包括能否翻過大帽山、獅子山等天然屏障。以往亦曾有淺薄冷空氣被山脈阻隔而停留在新界而未能抵達市區。

各電腦模式星期日（12月15日）的日降雨量預測。（香港天文台網頁截圖）

降溫幅度受降雨因素影響 提醒市民注意保暖

此外，天文台表示，降溫幅度除受冷空氣厚度及地形屏障影響外，會否降雨亦是關鍵因素。而即使只是受微雨影響，降溫幅度亦會較大。根據現時評估，這次冷空氣過程下雨機會不大，但仍有個別電腦預報模式預測在香港附近有輕微降雨。

天文台提醒，預料未來數天氣溫逐步下降，市民請注意保暖，準備好合適禦寒衣物。如有認識獨居的長者或慢性病患者，可多致電關心他們，看看是否需要提供幫助。

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼

