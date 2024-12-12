天文台｜明起九天清涼乾燥　周末氣温低見13度　新界寒冷低兩三度

東北季候風正影響廣東沿岸地區。天文台表示，本港今日（12日）部分時間有陽光。吹和緩至清勁北至東北風。展望明日(13日)早晚清涼，周末期間風勢頗大，氣溫進一步下降，星期日市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度。



天文台指東北季候風影響，本港今早清涼。(香港01記者攝)

圖為截至12月12日上午11 時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片)

明日早晚清涼 東北季候風持續影響

天文台預料東北季候風會在明日增強，未來兩三日華南沿岸氣溫逐步下降，風勢頗大，早晚天氣相當清涼，內陸地區寒冷。同時，一道雲帶亦會覆蓋該區。隨著該雲帶在下周初至中期轉薄，廣東沿岸天色好轉，日間氣溫逐漸回升，但早晚仍然清涼。預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南沿岸。

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月12日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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下周早上清涼及乾燥 下周二氣溫回升至21度

根據天文台的九天天氣預報，明日（13日）起至下周日(15日) 、均早晚清涼。明日介乎16至19度之間，之後氣溫逐日下跌，周六（14日）降至14至16度，周日進一步跌至13至16度。

下周一（16日）至下周五（21日）均早上清涼及乾燥，下周一最低仍僅14度，但最高氣溫回升至18度。隨後數日氣溫逐步回升，下周二（17日）至下周四(19日)最低氣溫微升至16度，最高氣溫重現2字頭，至下周五均為21度。下周五( 20日)氣温回落至15度，下周六( 21日)最低氣温又跌至14度。