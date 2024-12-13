天氣｜今日乾燥早晚清涼　市區最低約16度　周日跌至13度

東北季候風正影響廣東。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（12月13日）大致多雲。早晚清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度。日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁北風，稍後離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，周末期間氣溫逐步下降，風勢頗大，早晚相當清涼。星期日市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度。下周初日間氣溫逐漸回升，但早晚仍然清涼。



圖為截至12月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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下周初日間氣溫漸回升 新一股季候風補充下周後期抵達

天文台指出，東北季候風會在今日逐漸增強，未來一兩日華南沿岸氣溫逐步下降，風勢頗大，早晚天氣相當清涼，內陸地區寒冷。同時，一道雲帶亦會覆蓋該區。隨著該雲帶在下週初至中期轉薄，廣東沿岸天色好轉，日間氣溫逐漸回升，但早晚仍然清涼。預料一股季候風補充會在下週後期抵達華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月13日凌晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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下周一至周六仍早上清涼 下周五氣溫再回落

根據天文台的九天天氣預報，明日（14日）及下周日（15日）均大致多雲及乾燥，早晚相當清涼，日間部份時間天色明朗。周六介乎14至16度，下周日進一步跌至13至16度。

下周一（16日）至下周四（21日）均早上清涼及乾燥，下周一最低仍僅14度，最高氣溫回升至18度。下周二（17日）至下周四（19日）進一步回升，介乎16至21 度之間。下周五（20日）及下周六（21日）大致天晴及乾燥，早上清涼。下周五最低氣溫再次回落至15度，下周六跌至14度。