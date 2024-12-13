東北季候風今晚漸增強　天文台料周日市區13度　新界寒冷低兩三度

天文台今日下午4時45 分發出特別天氣提示，指影響華南的東北季候風在今晚逐漸增強，周末期間該區氣溫會逐步下降。星期日（12月15日）本港市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度及普遍寒冷，而高地氣溫顯著較低。

此外，未來一兩日由於風勢頗大，風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，尤其在戶外進行活動時要注意保暖。



天文台預測今日(13日) 大致多雲及乾燥，最高氣溫約19度。(香港01記者攝)

天文台表示，現時影響廣東的乾燥東北季候風會在今晚逐漸增強。此外，一道雲帶正覆蓋廣東西部沿岸。預測本港天氣乾燥。漸轉多雲。早晚相當清涼，明日(14日)市區最低氣溫約14度，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。

天文台預測星期日風勢仍然頗大，早晚相當清涼，市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度及普遍寒冷。下周初漸轉天晴，日間氣溫逐漸回升，但早晚仍然清涼。

圖為截至12月13日早上11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台預測未來兩周最低温度概率。(天文台網上截圖)

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



+ 5

天文台中午已發出特別天氣提示，指影響華南的東北季候風會在今晚逐漸增強，周末期間該區氣溫會逐步下降。星期日（15日）本港市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度及普遍寒冷，而高地氣溫顯著較低。同時，由於風勢頗大，風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，尤其在戶外進行活動時要注意保暖。

下周日間氣溫漸回升 新一股季候風補充下周後期抵達

天文台預測周末期間氣溫逐步下降，風勢頗大，早晚相當清涼。星期日市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度。下周初日間氣溫逐漸回升，但早晚仍然清涼。

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區氣溫逐步下降，早晚天氣相當清涼，內陸地區寒冷，而一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。受乾燥的季候風持續影響，該雲帶會轉薄，廣東沿岸在下周初至中期大致天晴，日間氣溫回升，但早晚仍然清涼。預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月13日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台表示，東北季候風帶來帶來清涼的天氣，本港今日(13日)大致多雲及乾燥。(香港01記者攝)

下周一至周六仍早上清涼 下周六氣溫再回落至15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（14日）及下周日（15日）均大致多雲及乾燥。相對濕度最低約40%。早晚相當清涼。周六介乎14至17度，下周日進一步跌至13至16度。

下周一(16日）早上相當清涼及非常乾燥，相對濕度跌至最低30%，氣温介乎14至19度。

下周二(17日)至下周六（21日）均早上清涼及乾燥，氣温則回升，介乎16度至21度、22 度之間。下周六(21 日)大致天晴，氣溫再回落至15度，之後的星期日(22 日)氣温再進一步下跌至14度。