天文台早上錄市區氣溫13度　創入冬以來最低紀錄　周二起日間回暖

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，天文台錄得本港今早市區最低氣溫只有13度，新界地區再低兩至三度，為入冬以來最低紀錄。此外，一道雲帶正覆蓋沿岸地區。

天文台提醒，一股達強風程度的東北季候風會在今日影響華南沿岸。由於風勢頗大，高地及空曠地方風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，在戶外進行活動時要注意保暖。



天文台錄得本港今早市區最低氣溫只有13度，新界地區再低兩至三度，為入冬以來最低紀錄，提醒市民注意保暖。(黃浩謙攝)

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，天文台今早錄得市區最低氣溫13度，新界地區再低兩、三度，是入冬以來最低紀錄。此外，一道雲帶正覆蓋沿岸地區。預測本港天氣大致多雲。早上市區相當清涼，新界普遍寒冷，高地氣溫顯著較低。日間短暫時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約16度。吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地間中吹強風。

▼12月14日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



+ 3

天文台今日凌晨已發出特別天氣提示，指一股達強風程度的東北季候風會在今日影響華南沿岸。由於風勢頗大，高地及空曠地方風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，在戶外進行活動時要注意保暖。

周初至中期日間氣溫回升 新一股季候風補充本周後期抵達

天文台預測周一早上相當清涼，隨後兩、三日大致天晴及乾燥，日間氣溫回升，但早上仍然清涼。

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在今日繼續影響華南沿岸，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，而一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。受乾燥的季候風持續影響，該雲帶會轉薄，廣東沿岸在本週初至中期大致天晴，日間氣溫回升，但早上仍然清涼。預料一股季候風補充會在本週後期抵達華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台九天天氣預報（天文台網頁截圖）

周一至周三仍早上清涼 周二起日間氣溫回升至最高22度

根據天文台的九天天氣預報，明日（16日）至周三（18日）早上仍然相當清涼，相對濕度最低約30%，周二（17日）起日間溫度開始回升，介乎16至21度、22度之間。大致天晴及非常乾燥。