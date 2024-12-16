天氣｜今早市區約13度　新界再低一兩度　日間非常乾燥

乾燥的東北季候風正影響廣東，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（12月16日）天氣非常乾燥，相對濕度最低30%。初時大致多雲，早上相當清涼，市區最低氣溫約13度，新界再低一兩度。日間漸轉天晴，最高氣溫約19度。吹和緩北至東北風。天文台展望，未來兩三日天晴乾燥，日間氣溫回升，但早上仍然清涼，而新界內陸地區寒冷，日夜溫差較大。



圖為截至12月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來兩三日氣溫回升 新界日夜溫差較大

天文台指出，隨著覆蓋華南的雲帶在今日轉薄，未來一兩日該區日間氣溫回升。受乾燥的東北季候風及其補充持續影響，未來數日廣東普遍晴朗，沿岸地區早上天氣仍然清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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冬至及平安夜最低約15度 下周日跌至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（17日）及周三（18日）均天晴，早上清涼，日間非常乾燥，介乎16至21度，相對濕度最低35%。周四（19日）至周六的冬至（21日）仍大致天晴及乾燥，早晚清涼，連日相對濕度最低40%，氣溫稍降至15至20度。

下周日（22日）早上相當清涼，進一步跌至14至19度。下周一（23日）及下周二（24日）仍乾燥及早上清涼，介乎15至20度。