冬至平安夜天氣｜天文台預測市區最低均15度 下周日回落至14度
撰文：倪清江
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下周六（ 21日）為冬至，24日為聖誕節前夕平安夜。天文台今早（15日）更新九天天氣預報，料冬至及平安夜不太暖，預測市區（以尖沙咀天文台總部計）最低15度，日間最高20度，較為清涼，新界會有多至5度差距，打鼓嶺清晨只有10度。
天文台今早錄得市區最低13度，再創入冬以來新低，預測明早（16日）仍然清涼，最低14度；未來九日氣溫波幅不大，最高及最低介乎14至21度，下周日（22日）再跌至14度。
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天文台今日指出，隨著覆蓋華南的雲帶在明日轉薄，未來兩三日該區日間氣溫回升。受乾燥的東北季候風及其補充持續影響，未來數日廣東普遍晴朗，沿岸地區早上天氣仍然清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大。
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