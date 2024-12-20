寒冷天氣警告一度生效　天文台今早11.9度創入冬新低　大帽山4度

受冬季季候風影響，本港今早（20日）各地區氣溫降至12度以下，天文台總部今早近8時錄得攝氏11.9度，再創入冬新低；新界地區再低二三度，而多個氣象站「見5」，其中「香港北端」的打鼓嶺清晨降至5.7度、北潭涌錄得5.2度，大帽山則在清晨至早上8時跌至4度。



天文台預測本港地區今日天晴，早上寒冷。日間非常乾燥，相對濕度最低約30%，最高氣溫約19度，吹和緩北至東北風。天文台展望未來一兩日天晴及非常乾燥，早上相當清涼，明日（21日）冬至氣溫料介乎14至21度；下周初至聖誕節（25日）早晚仍然清涼，日間部份時間有陽光。



12月20日截至早上8時15分，天文台總部跌穿攝氏12度，大帽山低至4度。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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天文台指出，冬季季候風會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，該區日夜溫差頗大。而季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。

本港今早寒冷，天文台總部今早近8時錄得攝氏11.9度，為各氣象站最高，其他均錄得降至12度以下。新界地區多數降至10度以下，大帽山清晨日出後至8時均曾見4度；有4個氣象站均「見5」，當中北潭涌5.2度、大老山5.3度、昂坪5.5度、打鼓嶺5.7度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月20日凌晨1時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月28日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



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至下周六均日間乾燥 平安夜最低14度

根據天文台的九天天氣預報，明日冬至（21日）及下周日（22日）均天晴、早上相當清涼，日間非常乾燥。明日料介乎14至21度，周日則回落至13至19度。

下周一（23日）至下周六（28日）均部份時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。其中，下周二平安夜（24日）料介乎14至19度；下周三聖誕節（25日）稍為回升至16至20度。下周四（26日）的拆禮物日，進一步升至17至21度。

菲律賓南部附近低壓區 下周初橫過南海南部

此外，預料現時位於菲律賓南部的低壓區會在下周初至中期橫過南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。