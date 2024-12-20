天文台｜冬至聖誕天氣　冬至最低13度　平安夜聖誕回升至15、17度

受東北季候風影響，廣東地區晴朗及非常乾燥。本港今日(20日)正午，普遍地區的相對濕度下降至百分之四十或以下。展望:未來一兩日天晴及非常乾燥，市區早上相當清涼，新界仍然寒冷，日夜溫差頗大。下周初早晚仍然清涼，聖誕節假期雲量較多。

據天文台預測，明日(21日)冬至，早上天氣亦相當清涼，日間非常乾燥，介乎13至20度。下周二平安夜，氣温逐漸回升至15至19度。部分時間有陽光。下周三聖誕節則大致多雲，早上清涼、天氣較温暖、介乎17至21度。



12月20日截至上午12時50分，天文台錄得各區氣温圖。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨在各氣象站均錄得氣温降至12度以下。▼



+ 4

天文台指出，東北季候風會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，該區日夜溫差頗大。而季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。

同時，預料一個低壓區會橫過南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海及廣東沿岸。而另一股東北季候風會在下週後期影響華南。

本港今早寒冷，天文台總部今早近8時錄得攝氏11.9度，為各氣象站最高，其他均錄得降至12度以下。新界地區多數降至10度以下，大帽山清晨日出後至8時均曾見4度；有4個氣象站均「見5」，當中北潭涌5.2度、大老山5.3度、昂坪5.5度、打鼓嶺5.7度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月20日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月28日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



+ 6

周末天氣乾燥寒冷 平安夜15至19度 聖誕介乎17度至21 度

根據天文台的九天天氣預報，明日冬至（21日）及下周日（22日）均天晴、早上相當清涼，日間非常乾燥。明日相對濕度介乎30%至65%。天文台亦調整之前預測，預料明日氣温介乎13至20 度，周日最高氣温下跌至19度。

下周一（23日）部分時間有陽光。早上相當清涼。氣温14至18度。

下周二(24日)平安夜、部分時間有陽光。早晚清涼乾燥，氣温稍回升，介乎15至19度。下周三聖誕節（25日）早上清涼，短暫時間有陽光，氣温回升至17至21度。下周四（26日）的拆禮物日，進一步升至18至22度。

下周五(27日)至下周六(28日)最低氣温會由16度跌至15度，最高則分別是20度、19度。

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼

