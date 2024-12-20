天文台｜季候風影響至下周初　本港將迎溫暖聖誕　除夕前或再轉冷

天文台今晚（20日）發布最新的《天氣隨筆》，預料目前影響本港的季候風，只持續影響至下周初至中期。其後南海南部低壓區相關的雲帶，將移近廣東沿岸，平安夜（24日）早晚仍然清涼，聖誕假期雲量較多，日間和暖。至12月28日，本港又會受到季候風補充影響，氣溫有所下降，除夕的氣溫將介乎清涼至和暖之間，早晚多雲，日間部份時間有陽光，部份電腦預測模式顯示可能輕微降雨。



▼12月20日 天文台清晨在各氣象站均錄得氣温降至12度以下▼



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蒙古附近出現高空冷渦 將冷空氣不斷向華南輸送

天文台表示，在12月19日上午8時，蒙古附近出現一個由北極渦旋分裂的高空冷渦，相關的高空西風波動，將北方的乾冷空氣不斷向內地及華南輸送，因此本港亦迎來普遍寒冷的天氣，更在同日發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。

冬至前天文台總部錄得低氣溫11.9度 為入冬後最低記錄

天文台又指，在冬季季候風影響下，今早本港普遍寒冷，天文台總部錄得最低氣溫11.9度，為入冬以來最低紀錄，預料季候風繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥天氣，而周末期間早上仍然相當清涼，冬至（21日）市區最低氣溫約13度，亦因天朗氣清及空曠地區的輻射冷卻尤其明顯，新界氣溫顯著較低及普遍寒冷。

12月20日截至晚上8時40分，北潭涌錄得最低7.2度。（天文台網頁截圖）

南海低壓區相關雲帶移近廣東沿岸 聖誕節假期多雲

天文台續指，雖然季候風只持續影響至下周初至中期，但預料與南海南部低壓區相關的雲帶，將移近南海北部及廣東沿岸，屆時廣東沿岸雲量會增多，預料平安夜（24日）早晚仍然清涼，但聖誕假期雲量較多，日間和暖。

料12.28受季候風補充影響 氣溫視乎強度有所下降 或有輕微雨量

至於下周末（28日）及除夕的天氣，現時各電腦模式仍存在分歧，但12月28日前後大致上受到季候風補充影響，屆時雲量較多，氣溫有所下降，下降幅度則視乎強度。而除夕前後的氣溫，介乎清涼至和暖之間，早晚多雲，日間部分時間有陽光。惟個別電腦模式顯示除夕或有輕微降雨。

天文台並指，聖誕新年假期精彩活動連連，市民早晚外出需注意保暖，並提醒致電或探訪認識獨居的長者、雙老家庭或其他有需要的人士，讓大家一同感受節日氣氛。