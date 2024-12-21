冬至天氣｜天文台發寒冷天氣警告　 周日市區低見12度　大埔僅9度

今日（21日）冬至，天文台早上表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。華中的氣壓正在上升，預料一股季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸。本港下午非常乾燥。吹和緩至清勁東北風，高地間中吹強風，稍後轉吹北風。

至下午4時20分，天文台發出寒冷天氣警告，預計明早（22日）天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度，根據預測，大埔明日或低見9度。



天文台表示，受冬北季候風影響，今早多處地區氣溫降至12度或以下，但由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻明顯，氣溫降至8度或以下；其中打鼓嶺最低4.9度、大帽山6.9度、沙田8.1度、上水8.4度。



根據天文台預測，大埔明日（22日）或低見9度。

天文台於今日(21日)上午11時20分錄得各區氣温圖。(天文台網頁截圖)

▼12月20日 天文台清晨在各氣象站均錄得氣温降至12度以下▼



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受東北季候風補充影響，天文台預測明日廣東沿岸天晴乾燥，早上內陸地區寒冷，日夜溫差較大。預料一個低壓區會影響南海南部，與其相關的雲帶會在下周初至中期覆蓋南海及廣東沿岸。而另一股東北季候風會在下周後期影響華南。

天文台於上午11 時30分更新未來九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

周末天氣乾燥寒冷 平安夜15至19度 聖誕回暖介乎17度至21 度

根據天文台的九天天氣預報，明日（22日）天晴，早上相當清涼，非常乾燥。相對濕度介乎30%至65%。氣温介乎13度至19 度。下周一(23日）日間部分時間有陽光。早上相當清涼。氣温14度至18度。

下周二(24日)平安夜、部分時間有陽光。早晚清涼，氣温稍回升至15度至19度。下周三聖誕節（25日）大致多雲。日間部分時間天色明朗。早上清涼。氣温回暖、介乎17至20度。下周四（26日）的拆禮物日，進一步升至18度至22度。

▼11月28日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



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下周五(27日)氣温再度下跌、介乎16度至20度。至於下周末（28日）及除夕的天氣，天文台表示，現時各電腦模式仍存在分歧，但12月28日前後大致上受到季候風補充影響，屆時雲量較多，氣溫有所下降，下降幅度則視乎強度。而除夕前後的氣溫，介乎清涼至和暖之間，早晚多雲，日間部分時間有陽光。惟個別電腦模式顯示除夕或有輕微降雨。

天文台指，聖誕新年假期精彩活動連連，市民早晚外出需注意保暖，並提醒致電或探訪認識獨居的長者、雙老家庭或其他有需要的人士，讓大家一同感受節日氣氛。

▼12月15日 入冬氣溫再創新低 上水居民外出添暖衣▼

