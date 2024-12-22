未來24小時或生成今年第26號颱風「帕布」　南海將有持續大風

據央視報道，11月出現「四風共舞」罕見颱風現象後，12月22日，一個新的熱帶氣旋已加強為熱帶低壓，並且未來24小時內它有可能成為今年第26號颱風「帕布」。據目前預報來看，低壓路徑趨向越南沿海，對中國沿海的影響主要是和冷空氣結合，會給中國南海製造持續大風。



中央氣象台消息，12月22日08時，南海熱帶低壓生成，下午5點其中心距離海南省三沙市（西沙永興島）南偏東方向約930公里，預計熱帶低壓將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，強度將略有加強。不排除進一步加強為颱風的可能性。如果按照預期生成，將成為今年的26號颱風「帕布」，也將是今年最後的颱風。

今天下午2時的低壓中心大致在南沙群島附近，在其北側還有個熱帶擾動，兩者未來將整合在一起。（中央氣象台）

目前該熱帶低壓所處海域的海溫較高，垂直風切變較弱，暫時利於熱帶低壓的發展。不過，它在西行過程中，海溫會下降，垂直風切變加大，靠近越南時強度將減弱，因此最終是否能編號為颱風，仍有不確定性。

目前預報來看，低壓路徑趨向越南沿海，對中國沿海的影響主要是和冷空氣結合，會給中國南海製造持續大風。

南海熱帶低壓未來60小時路徑預報圖。（中央氣象台）

雖然入冬，但因颱風大多是在靠近赤道的低緯度的溫暖海洋上生成，因此即使12月生成也不算特別罕見。歷史統計來看，最晚的颱風是2000年23號颱風「蘇力」，12月30日08時生成。

且12月曾有颱風登陸中國。自1949年以來，分別是1974年27號颱風「Irma」，12月2日登陸廣東台山；2004年28號颱風「南瑪都」，12月4日登陸台灣屏東。

另外，近期冷空氣影響已到尾聲，明日（23日）開始至25日，全國大部氣溫也將陸續有所回升，最高氣溫10℃線又會逐步北上至淮河以北，華南大部則回歸20℃左右，雨雪稀少，晴朗居多。