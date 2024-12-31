除夕天氣｜今早清涼市區約16度　晚上雲量漸增　元旦有一兩陣微雨

今日（12月31日）為除夕，天文台指一股乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日大致天晴及乾燥，局部地區有煙霞，相對濕度最低約40%。早上清涼，市區最低氣溫約16度。日間最高氣溫約22度。吹輕微至和緩偏北風，晚上轉吹和緩東風，風勢間中清勁，雲量逐漸增多。



天文台展望，未來數日早上仍然清涼。元旦（1月1日）及星期四（1月2日）大致多雲，部份時間天色明朗。接近周末漸轉天晴乾燥。



圖為截至12月31日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月29日 馬鞍山西沙路紫花風鈴木盛開▼



+ 15

另一股季候風將至 本周後期早晚清涼

天文台指出，東北季候風會在今日稍為緩和，但廣東沿岸早上仍然清涼，日間較為和暖。而一股清勁的偏東氣流會在本周中期影響廣東沿岸。同時，與南海南部低壓區相關的雲帶會覆蓋南海北部至廣東沿岸。預料受另一股乾燥的東北季候風影響，本周後期至下周初華南沿岸早晚清涼，天色大致良好。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月31日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月15日 入冬氣溫再創新低 上水居民外出添暖衣▼



+ 10

「小寒」前開始再降溫 周六至下周三最低15度

根據天文台的九天天氣預報，明日元旦（1月1日）大致多雲。早上清涼，日間部份時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨。周四（1月2日） 仍大致多雲。早上清涼，有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗。與元旦均介乎17至20度。

下周日（1月5日）二十四節氣「小寒」，九天天氣預報顯示，在前兩日開始降溫。天文台預測，周五（1月3日）至下周三（1月8日）均大致天晴及乾燥，早晚清涼。周五最低氣溫16度，周六至下周三均最低15度，最高約為19及20度。