天文台料除夕元旦最低17度　「小寒」前兩日開始降溫

本港今早市區氣溫降至攝氏13度左右，天文台今日（12月29日）預測，展望未來幾天大致天晴乾燥，早上清涼，日間和暖，除夕氣溫介乎17至23度，元旦則介乎17至20度。下周日（1月5日）二十四節氣「小寒」前兩日開始降溫，由周六（1月4日)開始至下周初，市區最低15度。



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今日天晴 清晨發出黃色火災警告

天文台表示，今日（29日）一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今早市區氣溫降至13度左右，新界再低幾度。其中打鼓嶺及大帽山清晨只有5.5度，大埔最低9.2度，石崗及荃灣城門谷也分別降至9.4度及9.8度。天文台預測今日日間最高氣溫約18度。吹和緩至清勁北至東北風，稍後轉吹東風。

天文台早上6時12分發出黃色火災危險警告，表示火警容易發生，提醒市民及郊遊人士小心防止山火。

12月29日各區錄得最低氣溫，其中天文台總部錄得13.3度，而打鼓嶺及大帽山均低至5.5度。（天文台網頁圖片）

料除夕17至23度、元旦17至20度

隨著季候風在本週初緩和，展望未來幾天廣東日間氣溫稍為回升。12月31日除夕當日天晴，氣溫介乎17至23度。到2025年第一日，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎17至20度。

天文台預料一股清勁的偏東氣流會在本周中期影響廣東沿岸，日間部分時間有陽光及和暖；受另一股東北季候風影響，本周後期華南沿岸轉涼。

未來幾日氣溫回升。（天文台網站截圖）

「小寒」前兩日開始降溫 周末最低15度

天文台料星期五（1月3日）氣溫下降，市區日間20度，到晚上降至16度；到周六（1月4日）及下周日（1月5日）二十四節氣「小寒」最低15度，大致天晴及乾燥。

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天文台的預測也提到，一個低壓區會影響南海南部，與其相關的雲帶屆 時會覆蓋南海北部。